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Саратовцев попросили проголосовать за народный фитнес-парк

Новости
Саратовцев попросили проголосовать за народный фитнес-парк

Саратовский «народный фитнес-парк» борется за победу в онлайн-голосовании на сайте всероссийской премии «Герои городов».
Поддержать проект, который пока лидирует в номинации «Здоровье», земляков попросил автор идеи саратовец Вячеслав Максюта. Голосование продлится до завтра, 15 августа.
«Сейчас наш фитнес-парк набрал около 1300 голосов и борется с другим претендентом на победу, занимая 1-2-е место. Саратовцы, поддержим наш проект, о нем уже знают во многих городах России, нам есть чем гордиться!» - призвал жителей спортсмен и общественник.
Проголосовать за народный фитнес-парк можно по ссылке .
Напомним, к настоящему времени в Саратовской область открыты 9 подобных спортивных объектов. Десятый - в селе Мечетном Советского района - уже подготовлен. Есть планы по организации пространства для бесплатных занятий спортом в Аткарске.