В Вольске очистят от нефтепродуктов 7 га земли заброшенного завода

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Земельный участок площадью около 7 га (69,144 тыс. м2) загрязнен нефтепродуктами по вине цементного завода ОАО «Красный Октябрь», образовалась подземная линза с высоким содержанием нефтепродуктов.В результате в акватории Волгоградского водохранилища образовался нефтяной шлам на поверхности воды вдоль береговой линии на протяжении больше 100 метров.Ранее работы по очистке территории земли проводились частной компанией, однако должного результата они не возымели, нефтепродукты продолжали попадать в почву, а затем в Волгу. Оценка объекта накопленного вреда не проводилась, проектно-сметная документация по ликвидации объекта и рекультивации земельного участка не разрабатывалась. Завод уже не работает, а земли находятся в собственности Российской Федерации.«В настоящее время Министерство природных ресурсов и экологии РФ включило территорию в список для обследования, а также поручило Росприроднадзору провести работы по обследованию и оценке объекта накопленного вреда окружающей среде для включения ее в федеральную программу. Кроме того, министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области для включения в федеральный проект «Генеральная уборка» в адрес Минприроды России направлена актуализированная информация по 10 объектам Саратовской области, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде. Эти объекты мы держим на постоянном контроле», - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.