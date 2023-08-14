Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту смерти троих мужчин в Пугачевском районе
Пугачевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области по факту смерти троих мужчин в селе Каменке Пугачевского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
По данным следствия, 13 августа 2023 года соседями обнаружено возгорание частного домовладения, расположенного на улице Советской села Каменка Пугачевского района. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание. После тушения огня в доме в кухонном и жилом помещениях обнаружены тела троих мужчин 38 и 52 лет. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.
В настоящее время следователями СК выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, приведших к трагедии.
По данным следствия, 13 августа 2023 года соседями обнаружено возгорание частного домовладения, расположенного на улице Советской села Каменка Пугачевского района. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание. После тушения огня в доме в кухонном и жилом помещениях обнаружены тела троих мужчин 38 и 52 лет. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.
В настоящее время следователями СК выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, приведших к трагедии.