Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту смерти троих мужчин в Пугачевском районе

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По данным следствия, 13 августа 2023 года соседями обнаружено возгорание частного домовладения, расп­оложенного на улице Советской села Камен­ка Пугачевского райо­на. Прибывшие на выз­ов пожарные ликвидир­овали возгорание. По­сле тушения огня в доме в кухонном и жил­ом помещениях обнару­жены тела троих мужч­ин 38 и 52 лет. Пред­варительной причиной пожара является нео­сторожное обращение с огнем при курении.В настоящее время сл­едователями СК выпол­няется комплекс след­ственных действий, направленных на уст­ановление всех обсто­ятельств, приведших к трагедии.