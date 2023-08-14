Многодетным семьям компенсируют половину стоимости обучения детей в колледжах и техникумах
Губернатор Роман Бусаргин внес законопроект о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки многодетным семьям. Родители, чьи дети обучаются очно на коммерческой основе в колледжах и техникумах, будут получать 50% компенсацию.
Документ разработан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Саратовской областной думы.
В настоящее время на коммерции про программам среднего профессионального образования на 2 – 4 курсах продолжают обучение 758 детей из многодетных семей. На 1 курс поступили около 250 человек.