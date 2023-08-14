В ходе реставрации гостиницы «Московская» найдены уникальные иллюминаторы с клеймом
Министр области – председатель комитета культурного наследия осмотрел ход работ на объекте культурного наследия «Гостиница «Московская» (г. Саратов, ул. Московская, 84). Также в мероприятии приняли участие председатель Градозащитного Совета Саратовской областной Думы Владимир Лешуков, представитель собственника ООО «Паркинвест» Александр Кабанов.
Работы по реставрации объекта организованы собственником, производятся на основании выданного разрешения, а также в соответствии с документацией. В настоящий момент подрядная организация выполняет очистку кирпичной кладки, докомпоновку утраченных кирпичных элементов снаружи здания.
Участники встречи обсудили возможность изменения предмета охраны и включение в него исторических элементов, о которых ранее было неизвестно. Так, в ходе работ специалисты обнаружили ряд иллюминаторов с клеймом московской техническо-строительной конторы «Генрихъ А. Мольденгауеръ». Реставраторы предполагают, что такие конструкции находились между всеми этажами и использовались для естественного освещения. Кроме того, на торцевой стене четвертого этажа найдены остатки стеклоблоков Фальконье редкой формы и цвета. Собственником принято решение провести реставрацию иллюминаторов, а также воссоздать оконное заполнение.
По итогам встречи Владимир Мухин положительно оценил уже проведенные работы.
«Отмечу, что у собственников и реставрационной организации достаточно серьезный подход. Внимание к деталям со стороны ответственных лиц дает надежду на то, что объект будет качественно отреставрирован и приспособлен к современному использованию», - отметил Владимир Валерьевич.
Комитет культурного наследия области
Работы по реставрации объекта организованы собственником, производятся на основании выданного разрешения, а также в соответствии с документацией. В настоящий момент подрядная организация выполняет очистку кирпичной кладки, докомпоновку утраченных кирпичных элементов снаружи здания.
Участники встречи обсудили возможность изменения предмета охраны и включение в него исторических элементов, о которых ранее было неизвестно. Так, в ходе работ специалисты обнаружили ряд иллюминаторов с клеймом московской техническо-строительной конторы «Генрихъ А. Мольденгауеръ». Реставраторы предполагают, что такие конструкции находились между всеми этажами и использовались для естественного освещения. Кроме того, на торцевой стене четвертого этажа найдены остатки стеклоблоков Фальконье редкой формы и цвета. Собственником принято решение провести реставрацию иллюминаторов, а также воссоздать оконное заполнение.
По итогам встречи Владимир Мухин положительно оценил уже проведенные работы.
«Отмечу, что у собственников и реставрационной организации достаточно серьезный подход. Внимание к деталям со стороны ответственных лиц дает надежду на то, что объект будет качественно отреставрирован и приспособлен к современному использованию», - отметил Владимир Валерьевич.
Комитет культурного наследия области