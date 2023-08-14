14 августа 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:02 | 14 августа
15 августа начинается пополнение льготных транспортных карт на сентябрь
15:00 | 14 августа
Саратовцев попросили проголосовать за народный фитнес-парк
14:33 | 14 августа
Школа 2023: новый учебник истории, профориентация и «серебряная медаль»
14:01 | 14 августа
В Вольске очистят от нефтепродуктов 7 га земли заброшенного завода
13:03 | 14 августа
Доброволец из Турковского района награжден "Георгиевским крестом" IV степени
12:00 | 14 августа
Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту смерти троих мужчин в Пугачевском районе
11:02 | 14 августа
Многодетным семьям компенсируют половину стоимости обучения детей в колледжах и техникумах
10:00 | 14 августа
В ходе реставрации гостиницы «Московская» найдены уникальные иллюминаторы с клеймом
09:00 | 14 августа
Саратовцы могут принять участие в форуме «Курс молодого бойца. Информационный фронт»
09:05 | 12 августа
Мария Моргунова о компенсации многодетным родителям оплаты за обучение детей в колледжах и техникумах: «Колоссальная поддержка!»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В ходе реставрации гостиницы «Московская» найдены уникальные иллюминаторы с клеймом

Новости
Министр области – председатель комитета культурного наследия осмотрел ход работ на объекте культурного наследия «Гостиница «Московская» (г. Саратов, ул. Московская, 84). Также в мероприятии приняли участие председатель Градозащитного Совета Саратовской областной Думы Владимир Лешуков, представитель собственника ООО «Паркинвест» Александр Кабанов.
В ходе реставрации гостиницы «Московская» найдены уникальные иллюминаторы с клеймом



Работы по реставрации объекта организованы собственником, производятся на основании выданного разрешения, а также в соответствии с документацией. В настоящий момент подрядная организация выполняет очистку кирпичной кладки, докомпоновку утраченных кирпичных элементов снаружи здания.

Участники встречи обсудили возможность изменения предмета охраны и включение в него исторических элементов, о которых ранее было неизвестно. Так, в ходе работ специалисты обнаружили ряд иллюминаторов с клеймом московской техническо-строительной конторы «Генрихъ А. Мольденгауеръ». Реставраторы предполагают, что такие конструкции находились между всеми этажами и использовались для естественного освещения. Кроме того, на торцевой стене четвертого этажа найдены остатки стеклоблоков Фальконье редкой формы и цвета. Собственником принято решение провести реставрацию иллюминаторов, а также воссоздать оконное заполнение.

По итогам встречи Владимир Мухин положительно оценил уже проведенные работы.

«Отмечу, что у собственников и реставрационной организации достаточно серьезный подход. Внимание к деталям со стороны ответственных лиц дает надежду на то, что объект будет качественно отреставрирован и приспособлен к современному использованию», - отметил Владимир Валерьевич.

Комитет культурного наследия области