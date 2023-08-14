В ходе реставрации гостиницы «Московская» найдены уникальные иллюминаторы с клеймом

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Работы по реставрации объекта организованы собственником, производятся на основании выданного разрешения, а также в соответствии с документацией. В настоящий момент подрядная организация выполняет очистку кирпичной кладки, докомпоновку утраченных кирпичных элементов снаружи здания.Участники встречи обсудили возможность изменения предмета охраны и включение в него исторических элементов, о которых ранее было неизвестно. Так, в ходе работ специалисты обнаружили ряд иллюминаторов с клеймом московской техническо-строительной конторы «Генрихъ А. Мольденгауеръ». Реставраторы предполагают, что такие конструкции находились между всеми этажами и использовались для естественного освещения. Кроме того, на торцевой стене четвертого этажа найдены остатки стеклоблоков Фальконье редкой формы и цвета. Собственником принято решение провести реставрацию иллюминаторов, а также воссоздать оконное заполнение.По итогам встречи Владимир Мухин положительно оценил уже проведенные работы.«Отмечу, что у собственников и реставрационной организации достаточно серьезный подход. Внимание к деталям со стороны ответственных лиц дает надежду на то, что объект будет качественно отреставрирован и приспособлен к современному использованию», - отметил Владимир Валерьевич.Комитет культурного наследия области