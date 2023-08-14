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Саратовцы могут принять участие в форуме «Курс молодого бойца. Информационный фронт»

Новости
Регистрация открыта до 10 сентября 2023
Саратовцы могут принять участие в форуме «Курс молодого бойца. Информационный фронт»


Форум «Курс молодого бойца. Информационный фронт» - мероприятие Российского военно-исторического общества (https://vk.com/rvio_ru), призванное объединить молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые занимаются созданием просветительского информационного контента в сети Интернет.

В рамках форума молодых людей ожидают образовательные лекции, практикумы, мастер-классы, спортивные состязания, а также досуговая программа.

Спикерами образовательного блока выступят известные историки, общественные деятели, а также блогеры, журналисты, информационные аналитики: Дмитрий Пучков, Михаил Онуфриенко, Егор Яковлев, Трофим Татаренков и многие другие.

Эксперты научат участников методике работы с информацией, формированию личного контента, эксклюзивному освещению информационных поводов в социальных сетях, способам борьбы с фейками, особенностям профессиональной журналистики, а также расскажут о прошлом и будущем России.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации (https://vk.com/minprosvet) в рамках национального проекта «Образование» (https://vk.com/nationalprojectsru).

Регистрация продлится до 10 сентября 2023 г. Необходимо зарегистрироваться на сайте АИС «Молодежь России» или войти в уже имеющийся личный кабинет. После перехода в личный кабинет пользователю откроется список мероприятий, доступных для участия, необходимо найти мероприятие «Всероссийский историко-просветительский форум „Курс молодого бойца. Информационный фронт“ и нажать „Подробнее“, после чего кликнуть на форму для заполнения.

Участниками форума могут стать граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет. В случае прохождения отбора участникам будут оплачены проезд, проживание и питание во время форума. Само мероприятие состоится с 11 по 15 октября в Волгоградской области.