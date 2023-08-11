На участие в молодёжном форуме «Хопер» подано свыше 1000 заявок

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На платформе АИС «Молодежь России», где прямо сейчас идёт регистрация на форум, подано свыше 1000 заявок из 76 субъектов Российской Федерации, в том числе и из новых регионов.По итогу заявочной кампании 300 активных молодых людей получат возможность реализовать себя в 8 различных направлениях в очном формате форума. Те, кто не прошел отбор, смогут принять участие в специальном направлении «Хопер онлайн».Напомним, что на площадке форума будет реализован грантовый конкурс Росмолодёжь.Гранты и региональный конкурс среди физических лиц с общим грантовым фондом 7,5 миллионов рублей.До конца регистрации на молодёжный образовательный форум «Хопёр» остается неделя. Регистрация доступна на платформе АИС «Молодежь России» по ссылке https://clck.ru/353Bmd до 15.00 (мск) 16 августа.