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Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства выдаёт разрешения на новый сезон охоты

Новости
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства выдаёт разрешения на новый сезон охоты


С 26 августа стартует летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь для всех охотников. В связи с этим напоминаем, что комитет охотничьего хозяйства и рыболовства приступил к выдаче разрешений.

Выдаются разрешения на охоту на водоплавающую, болотно-луговую, степную, полевую и боровую дичь.  Речь идет о чибисе, бекасе, серой куропатке, вальдшнепе, вяхире, перепеле, а также утке и гусе.

Охотники могут обратиться в комитет по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Университетская 45/51, стр.1 , кабинет 212. В районах области можно обратиться к государственным инспекторам.

Кроме того, напоминаем, что теперь возможно получение разрешения на охоту через портал государственных услуг.