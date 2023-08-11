Саратовцы выберут название подстанции в новом микрорайоне

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ПАО «Россети Волга» объявило конкурс на лучшее название электрической подстанции, которую построят на территории бывшего аэропорта. Энергообъект обеспечит электроэнергией 30 тыс. будущих жителей нового микрорайона, а также организации социальной сферы.Планируемая к строительству подстанция открытого типа ПС 110 кВ будет оборудована двумя силовыми трансформаторами 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый. Предполагается строительство распределительных пунктов, порядка 80 км линий электропередачи, распределительных подстанций с силовыми трансформаторами мощностью до 4000 кВА.Названия с сегодняшнего дня и по 17 августа можно присылать на номер WhatsApp +7 927 108 75 15. Энергетики выберут лучшие и вынесут для голосования в своей группе ВКонтакте http://vk.com/rossetivolga с 21 по 25 августа. Энергообъекту присвоят имя, набравшее больше всего голосов. Автору лучшего названия обещают приз.