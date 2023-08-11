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Почетными гостями «Хвалынских этюдов» станут представители Российской Академии Художеств

Новости
С 17 по 27 августа родина выдающегося русского художника - город Хвалынск – будет принимать VII межрегиональный фестиваль «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина». Главный ориентир фестивальных мероприятий — Год педагога и наставника, объявленный Президентом страны Владимиром Путиным. Гости и участники будут творить и чествовать педагогов, которые воспитали плеяду мастеров
Почетными гостями «Хвалынских этюдов» станут представители Российской Академии Художеств .


Координатор фестиваля, директор Саратовского областного дома работников искусств Инна Десницкая рассказала, что хвалынским фестивалем активно интересуются академики Российской Академии Художеств, Поволжского отделения РАХ. В этот раз в Хвалынске с мастер-классами и лекциями ждут академика РАХ, заслуженного художника РФ Александра Рожникова. Саратовцы знают мастера по скульптурной композиции просветителям Кириллу и Мефодию, установленной напротив Х корпуса СГУ.

Посетит фестиваль и почетный член РАХ, доцент кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры госуниверситета из подмосковной Гжели Чулпан Цветкова, готовая передать профессиональный опыт молодым коллегам. Приедут гости из Ставропольского края, художники творческого объединения «Колесо» Олег Калайтанов и Наталья Литосова, имеющие серьезный опыт педагогической работы на фестивалях прошлых лет.

Программа фестиваля будет насыщенной и интересной как для художников, так и для местных жителей и гостей города. Каждый день будет начинаться с творческих лабораторий и мастер-классов с ведущими художниками России. Главным событием фестиваля станет большая творческая выставка молодых и именитых пленэристов, работы театральных художников, мастеров декоративно-прикладного творчества.

«К фестивалю причастны многие жители нашей области, ведь мы устраиваем по его итогам большие выставки на нескольких площадках Саратова. Разработан вариант передвижной выставки для показа в районах области. Интересный факт: друзьями фестиваля, его участниками станут студенты ВГИКа имени С.А. Герасимова. Художники кино были вдохновлены настолько, что их хвалынские работы были замечены и показаны на выставках в Государственной Думе и Совете Федерации», — рассказала министр культуры области Наталия Щелканова.