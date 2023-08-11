Почетными гостями «Хвалынских этюдов» станут представители Российской Академии Художеств .

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Координатор фестиваля, директор Саратовского областного дома работников искусств Инна Десницкая рассказала, что хвалынским фестивалем активно интересуются академики Российской Академии Художеств, Поволжского отделения РАХ. В этот раз в Хвалынске с мастер-классами и лекциями ждут академика РАХ, заслуженного художника РФ Александра Рожникова. Саратовцы знают мастера по скульптурной композиции просветителям Кириллу и Мефодию, установленной напротив Х корпуса СГУ.Посетит фестиваль и почетный член РАХ, доцент кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры госуниверситета из подмосковной Гжели Чулпан Цветкова, готовая передать профессиональный опыт молодым коллегам. Приедут гости из Ставропольского края, художники творческого объединения «Колесо» Олег Калайтанов и Наталья Литосова, имеющие серьезный опыт педагогической работы на фестивалях прошлых лет.Программа фестиваля будет насыщенной и интересной как для художников, так и для местных жителей и гостей города. Каждый день будет начинаться с творческих лабораторий и мастер-классов с ведущими художниками России. Главным событием фестиваля станет большая творческая выставка молодых и именитых пленэристов, работы театральных художников, мастеров декоративно-прикладного творчества.«К фестивалю причастны многие жители нашей области, ведь мы устраиваем по его итогам большие выставки на нескольких площадках Саратова. Разработан вариант передвижной выставки для показа в районах области. Интересный факт: друзьями фестиваля, его участниками станут студенты ВГИКа имени С.А. Герасимова. Художники кино были вдохновлены настолько, что их хвалынские работы были замечены и показаны на выставках в Государственной Думе и Совете Федерации», — рассказала министр культуры области Наталия Щелканова.