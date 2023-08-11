11 августа 2023 ПЯТНИЦА
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Жители области подали более 21 тысячи сообщений через портал Госуслуги

Новости
За 7 месяцев 2023 года в адрес органов власти и подведомственных им учреждений поступило 21306 сообщений через сервис «Госуслуги. Решаем вместе» или Платформу обратной связи (ПОС). Для сравнения за 2022 год поступило 39892 сообщения.

Жители области подали более 21 тысячи сообщений через портал Госуслуги



Самыми популярными стали темы:
1. автомобильные дороги – 3972;
2. электронная запись на прием к врачу – 3413;
3. медицина – 2383.

Больше всего сообщений получили:
1. Администрация МО "Город Саратов" - 7383 сообщения;
2. ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" - 1555 сообщений;
3. Комитет ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского МР - 1388 сообщений.

Доля своевременно рассмотренных сообщений в ПОС составила 98%.

За первые 7 месяцев 2023 года исполнительными органами области с помощью ПОС размещено 215 опросов населения по социально значимым тематикам, а также 792 опроса размещены органами местного самоуправления.

Больше всего голосований для учета мнения населения проводили:
1) министерство транспорта и дорожной хозяйства области – 15;
2) министерство труда и социальной защиты области - 14;
3) министерство цифрового развития и связи области - 5.

«Теперь рассказать о своей проблеме, задать интересующий вопрос или принять участие в голосовании граждане могут через официальный паблик органа власти или подведомственной ему организации в социальной сети VK. Для этого там размещены специальные виджеты. Убедиться, что группа официальная, можно по наличию специальной метки «Госорганизация», которая означает, что паблик прошел официальное подтверждение через Госуслуги», - отметила первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.