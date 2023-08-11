Жители области подали более 21 тысячи сообщений через портал Госуслуги

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Самыми популярными стали темы:1. автомобильные дороги – 3972;2. электронная запись на прием к врачу – 3413;3. медицина – 2383.Больше всего сообщений получили:1. Администрация МО "Город Саратов" - 7383 сообщения;2. ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" - 1555 сообщений;3. Комитет ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского МР - 1388 сообщений.Доля своевременно рассмотренных сообщений в ПОС составила 98%.За первые 7 месяцев 2023 года исполнительными органами области с помощью ПОС размещено 215 опросов населения по социально значимым тематикам, а также 792 опроса размещены органами местного самоуправления.Больше всего голосований для учета мнения населения проводили:1) министерство транспорта и дорожной хозяйства области – 15;2) министерство труда и социальной защиты области - 14;3) министерство цифрового развития и связи области - 5.«Теперь рассказать о своей проблеме, задать интересующий вопрос или принять участие в голосовании граждане могут через официальный паблик органа власти или подведомственной ему организации в социальной сети VK. Для этого там размещены специальные виджеты. Убедиться, что группа официальная, можно по наличию специальной метки «Госорганизация», которая означает, что паблик прошел официальное подтверждение через Госуслуги», - отметила первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.