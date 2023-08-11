Жители области подали более 21 тысячи сообщений через портал Госуслуги
За 7 месяцев 2023 года в адрес органов власти и подведомственных им учреждений поступило 21306 сообщений через сервис «Госуслуги. Решаем вместе» или Платформу обратной связи (ПОС). Для сравнения за 2022 год поступило 39892 сообщения.
Самыми популярными стали темы:
1. автомобильные дороги – 3972;
2. электронная запись на прием к врачу – 3413;
3. медицина – 2383.
Больше всего сообщений получили:
1. Администрация МО "Город Саратов" - 7383 сообщения;
2. ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" - 1555 сообщений;
3. Комитет ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского МР - 1388 сообщений.
Доля своевременно рассмотренных сообщений в ПОС составила 98%.
За первые 7 месяцев 2023 года исполнительными органами области с помощью ПОС размещено 215 опросов населения по социально значимым тематикам, а также 792 опроса размещены органами местного самоуправления.
Больше всего голосований для учета мнения населения проводили:
1) министерство транспорта и дорожной хозяйства области – 15;
2) министерство труда и социальной защиты области - 14;
3) министерство цифрового развития и связи области - 5.
«Теперь рассказать о своей проблеме, задать интересующий вопрос или принять участие в голосовании граждане могут через официальный паблик органа власти или подведомственной ему организации в социальной сети VK. Для этого там размещены специальные виджеты. Убедиться, что группа официальная, можно по наличию специальной метки «Госорганизация», которая означает, что паблик прошел официальное подтверждение через Госуслуги», - отметила первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.
Самыми популярными стали темы:
1. автомобильные дороги – 3972;
2. электронная запись на прием к врачу – 3413;
3. медицина – 2383.
Больше всего сообщений получили:
1. Администрация МО "Город Саратов" - 7383 сообщения;
2. ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" - 1555 сообщений;
3. Комитет ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского МР - 1388 сообщений.
Доля своевременно рассмотренных сообщений в ПОС составила 98%.
За первые 7 месяцев 2023 года исполнительными органами области с помощью ПОС размещено 215 опросов населения по социально значимым тематикам, а также 792 опроса размещены органами местного самоуправления.
Больше всего голосований для учета мнения населения проводили:
1) министерство транспорта и дорожной хозяйства области – 15;
2) министерство труда и социальной защиты области - 14;
3) министерство цифрового развития и связи области - 5.
«Теперь рассказать о своей проблеме, задать интересующий вопрос или принять участие в голосовании граждане могут через официальный паблик органа власти или подведомственной ему организации в социальной сети VK. Для этого там размещены специальные виджеты. Убедиться, что группа официальная, можно по наличию специальной метки «Госорганизация», которая означает, что паблик прошел официальное подтверждение через Госуслуги», - отметила первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.