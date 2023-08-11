Саратовский производитель макаронных изделий развивает экспортное направление при господдержке

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Саратовская макаронная фабрика – крупнейший производитель макаронных изделий в Поволжье, его продукция известна в Беларуси, Казахстане, Грузии, Израиле.Для развития экспортного направления деятельности компания активно сотрудничает с Центром поддержки экспорта. Ей было оказано содействие в поиске и подборе иностранных покупателей, подготовке экспортного контракта.Также Саратовская макаронная фабрика принимала участие в реверсных бизнес-миссиях из Армении, Беларуси, Казахстана, организованных Центром. Благодаря комплексному подходу продукция Саратовской макаронной фабрики будет поставляться на рынок Ирана — уже заключен экспортный контракт.Напомним, региональный Центр поддержки экспорта оказывает содействие предприятиям в продвижении товаров, работ и услуг на внешние рынки. Среди основных услуг – поиск потенциальных партнёров за рубежом, организация участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории России и за рубежом, лингвистические услуги, реализация образовательных программ, содействие в размещении на международных электронных торговых площадках, участие в экспортных акселераторах.Проконсультироваться по получению господдержки можно по тел.: +7 (8452) 744−220.