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Сергей Егоров: «За работой координаторов Фонда «Защитники Отечества» стоят неравнодушие и внимание к людям»

Новости
Вчера заместитель Председателя Правительства Саратовской области Сергей Егоров встретился с социальными координаторами саратовского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества».
Сергей Егоров: «За работой координаторов Фонда «Защитники Отечества» стоят неравнодушие и внимание к людям»



«На встрече с социальными координаторами мы обсудили основные вопросы, с которыми обращаются в Фонд ветераны боевых действий, семьи участников специальной военной операции, пути их решения. Это и вопросы медицинской реабилитации, оформления документов, бытового сопровождения», - прокомментировал Сергей Егоров.

Сегодня в филиале работают 19 социальных координаторов. Приходят новые специалисты, для которых организовывается обучение по разным направлениям.

Так, на прошедшем обучении в Нижнем Новгороде специалистам Фонда рассказывали о психологии участников боевых действий, учили находить к ним подход и разбирали частные случаи из опыта Нижегородского филиала.
С новыми координаторами ежемесячно будут проводить вебинары и поддерживающие сессии для профилактики выгорания и коррекции стрессоустойчивости.

Зампред подчеркнул, что работа координаторов – это очень важный и непростой труд, за которым стоят, в первую очередь, неравнодушие и внимание.