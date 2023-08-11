Сергей Егоров: «За работой координаторов Фонда «Защитники Отечества» стоят неравнодушие и внимание к людям»

просмотров: 61

«На встрече с социальными координаторами мы обсудили основные вопросы, с которыми обращаются в Фонд ветераны боевых действий, семьи участников специальной военной операции, пути их решения. Это и вопросы медицинской реабилитации, оформления документов, бытового сопровождения», - прокомментировал Сергей Егоров.Сегодня в филиале работают 19 социальных координаторов. Приходят новые специалисты, для которых организовывается обучение по разным направлениям.Так, на прошедшем обучении в Нижнем Новгороде специалистам Фонда рассказывали о психологии участников боевых действий, учили находить к ним подход и разбирали частные случаи из опыта Нижегородского филиала.С новыми координаторами ежемесячно будут проводить вебинары и поддерживающие сессии для профилактики выгорания и коррекции стрессоустойчивости.Зампред подчеркнул, что работа координаторов – это очень важный и непростой труд, за которым стоят, в первую очередь, неравнодушие и внимание.