На Детском культурном форуме саратовцы встретились с Юрием Башметом и взяли урок по хореографии у Егора Дружинина

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Так, в направлении «Музыкальное искусство» область представляют Горшенев Федор, Горянский Ростислав, Толкачев Родион и Дергачев Александр, «Театральное искусство» — Бурякова Ника, «Музеи и изобразительное искусство» — Топалэ Милена, «Хореографическое искусство» — Кошелева Елизавета, «Журналистика» — Еремина Алина, «Кино и анимация» — Мусаева Элла, «Культурные проекты» — Кармишина Валерия.После церемонии открытия ребята разошлись по площадкам: Лиза Кошелева посетила мастер-класс по хореографии Егора Дружинина. Ребята-музыканты встретились с маэстро Юрием Башметом и примой народной песни Надеждой Бабкиной, Ника Бурякова взяла урок по актерскому мастерству у актрисы Анастасии Киселевой. Эллу Мусаеву ожидает сегодня мастер-класс блогера-путешественника Арктики и Дальнего Востока Богдана Булычева, а Милена Топалэ на стрит-арте «Открой мир-открой себя» попробует себя в качестве уличного художника."Представители нашей делегации максимально используют открывшиеся возможности, становятся полноценными участниками процесса создания и развития важных инициатив в сфере культуры. Программа участников крайне насыщенная и захватывающая. Ребят переполняют эмоции! Вечером их ждет гала-концерт «Наследники традиций», - рассказала министр культуры Наталия Щелканова.