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На территории ВДНХ начинается подготовка к проведению Международной выставки-форума "Россия"

Новости
4 ноября 2023 года на территории выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) откроется Международная выставка-форум "Россия". Мероприятие учреждено Указом Президента Российской Федерации.

На территории ВДНХ начинается подготовка к проведению Международной выставки-форума "Россия"


В проведении выставки будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тыс. кв. метров.

Дополнительно на территории ВДНХ будут возведены временные павильоны Международной выставки-форума "Россия", строительство которых уже началось. Они расположатся перед Аркой Главного входа, на Главной и Центральной аллеях, в Северном сквере, на Октябрьской площади и возле зоны цветочного партера.

Свои экспозиции на Международной выставке-форуме "Россия" представят все субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, корпорации, представители зарубежных стран и общественные организации.

Саратовская область также станет активным участником выставки. Регион продемонстрирует свои успехи в сферах экономики, промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, транспорта, науки, культуры и туризма.

Экспозиции субъектов будут расположены в местах, исторически предназначенных для демонстрации главных достижений страны, что полностью соответствует концепции выставки.

Среди павильонов ВДНХ, задействованных в Международной выставке форуме "Россия" - Центр «Космонавтика и авиация», Музей славянской письменности «Слово», Робостанция, Биологический музей им. К.А. Тимирязева, Центр современных биотехнологий Музей БИОТЕХ, Павильон «Россия – моя история», Музей кино, Павильон «Умный город», Центр национальных конных традиций, Дом культуры и другие.