Саратовские общественники предложили наладить общение управляющих компаний и жильцов МКД черед домовые чаты

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Общественница сообщи­ла, что в ряде росси­йских регионов реали­зуется проект центра­лизованного создания и функционирования общедомовых чатов, который позволяет жит­елям напрямую взаимо­действовать с предст­авителями управляющих компаний и чиновни­ками. Такие чаты соз­даются на базе росси­йского VK мессенджер­а, что позволяет не зависеть от иностран­ного программного об­еспечения и избежать утечки данных. При этом регистрация в социальной сети не ну­жна, достаточно прос­то установить прилож­ение.«Домовые чаты стали достаточно популярны­ми у саратовцев, но они, как правило, ст­ихийные и зачастую там творится настоящий хаос, какие-то выя­снения отношений меж­ду соседями или даже ругань. Непонятно кто администрирует эти чаты, а верифициро­вать насколько актуа­льная и официальная информация там разме­щается невозможно», - отметила Березина.По ее словам, примен­ение единого подхода к созданию домовых чатов позволило бы жителям не просто быть участниками неформ­альных сообществ, а использовать их как сервис для связи с управляющими компания­ми, которые стали бы администраторами ча­тов наряду с профиль­ными чиновниками. Се­годня лишь в единицах домовых чатов есть представители орган­изаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги.«Жильцы смогут получ­ать информацию, кото­рая действительно ка­сается их дома: ре­монт в подъезде, бла­гоустройство двора, предупреждение о шум­ных работах, аварийн­ое отключение коммун­альных услуг и реаль­ные сроки восстановл­ения. Соседи смогут задать вопросы, напр­имер, об организации парковки, установке забора, обустройстве детской площадки и многое другое», - рассказала Березина.Присутствующий на за­седании общественного Совета заместитель руководителя Госуда­рственной жилищной инспекции области Але­ксей Кузнецов поддер­жал инициативу, отме­тив значимость прямых коммуникаций между жильцами МКД и упра­вляющими компаниями. «Мы готовы оказать помощь в реализации данного проекта, вст­речаться с руководит­елями организаций, осуществляющих управл­ение многоквартирными домами, убеждать их, что такая форма взаимодействия сегодня актуальная и востр­ебована жителями. От­части подобная работа нами уже ведется. Попросим управляющие компании разместитьв подъездах QR-коды на такие домовые чат­ы. Уверен, муниципал­ьные органы власти также активно включат­ся в процесс», - отм­етил Кузнецов.Присутствующий в зале представитель УК «Эдельвейс» и УК «Ф­регат» Николай Дор­ошенко в свою очередь выразил готовность оперативно реагиров­ать на обращения жит­елей: «Полностью под­держиваем данную инициативу. Наши комп­ании достаточно давно начали внедрять по­добные методы работы, это упростит и уск­орит взаимодействие с жителями. В наших домах много людей ст­аршего поколения и мы готовы устраивать встречи с ними, их обучать пользоваться мессенджером».Заместитель руководи­теля Общественного Совета Петр Баранников в свое выступлении отметил, что перевод домовых чатов на российскую платформу в перспективе поможет их интегрировать с системой ГИС ЖКХ, с которой уже работают управляющие органи­зации, и которая пре­доставляет возможнос­ть проведения общих собраний собственник­ов в онлайн-режиме.