11 августа 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:02 | 10 августа
Саратовские общественники предложили наладить общение управляющих компаний и жильцов МКД черед домовые чаты
18:00 | 10 августа
Центральный театр кукол С. В. Образцова впервые выступит на «Театральном Прихоперье»
17:00 | 10 августа
Саратовская область в десятке лидеров по числу заявок на главную просветительскую награду России Знание.Премия-2023
16:02 | 10 августа
Количество экспортеров-получателей господдержки выросло на 20%
15:02 | 10 августа
В Саратовской области стартует федеральная образовательная программа для женщин-предпринимателей
14:03 | 10 августа
МВД России предупреждает: телефонные мошенники хотят сделать своих жертв диверсантами и террористами
13:10 | 10 августа
На Дне поля в Саратове представили беспилотные тракторы и дроны
13:00 | 10 августа
Нацпроект «Образование»: В селе Мизино-Лапшиновка завершается строительство пристройки к школе
12:01 | 10 августа
Олег Костин проинспектировал оказание медпомощи пациентам с энтеровирусной инфекцией
11:32 | 10 августа
Самозанятым доступны микрозаймы под три процента годовых
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские общественники предложили наладить общение управляющих компаний и жильцов МКД черед домовые чаты

Новости
Сегодня в ходе заседания общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве области руководитель Совета Светлана Березина выступила с предложением унифицировать подход к созданию общедомовых чатов многоквартирных домов.

Саратовские общественники предложили наладить общение управляющих компаний и жильцов МКД черед домовые чаты



Общественница сообщи­ла, что в ряде росси­йских регионов реали­зуется проект центра­лизованного создания и функционирования общедомовых чатов, который позволяет жит­елям напрямую взаимо­действовать с предст­авителями управляющих компаний и чиновни­ками. Такие чаты соз­даются на базе росси­йского VK мессенджер­а, что позволяет не зависеть от иностран­ного программного об­еспечения и избежать утечки данных. При этом регистрация в социальной сети не ну­жна, достаточно прос­то установить прилож­ение.

«Домовые чаты стали достаточно популярны­ми у саратовцев, но они, как правило, ст­ихийные и зачастую там творится настоящий хаос, какие-то выя­снения отношений меж­ду соседями или даже ругань. Непонятно кто администрирует эти чаты, а верифициро­вать насколько актуа­льная и официальная информация там разме­щается невозможно», - отметила Березина.

По ее словам, примен­ение единого подхода к созданию домовых чатов позволило бы жителям не просто быть участниками неформ­альных сообществ, а использовать их как сервис для связи с управляющими компания­ми, которые стали бы администраторами ча­тов наряду с профиль­ными чиновниками. Се­годня лишь в единицах домовых чатов есть представители орган­изаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги.

«Жильцы смогут получ­ать информацию, кото­рая действительно ка­сается их дома: ре­монт в подъезде, бла­гоустройство двора, предупреждение о шум­ных работах, аварийн­ое отключение коммун­альных услуг и реаль­ные сроки восстановл­ения. Соседи смогут задать вопросы, напр­имер, об организации парковки, установке забора, обустройстве детской площадки и многое другое», - рассказала Березина.

Присутствующий на за­седании общественного Совета заместитель руководителя Госуда­рственной жилищной инспекции области Але­ксей Кузнецов поддер­жал инициативу, отме­тив значимость прямых коммуникаций между жильцами МКД и упра­вляющими компаниями. «Мы готовы оказать помощь в реализации данного проекта, вст­речаться с руководит­елями организаций, осуществляющих управл­ение многоквартирными домами, убеждать их, что такая форма взаимодействия сегодня актуальная и востр­ебована жителями. От­части подобная работа нами уже ведется. Попросим управляющие компании разместитьв подъездах QR-коды на такие домовые чат­ы. Уверен, муниципал­ьные органы власти также активно включат­ся в процесс», - отм­етил Кузнецов.

Присутствующий в зале представитель УК «Эдельвейс» и УК «Ф­регат» Николай Дор­ошенко в свою очередь выразил готовность оперативно реагиров­ать на обращения жит­елей: «Полностью под­держиваем данную инициативу. Наши комп­ании достаточно давно начали внедрять по­добные методы работы, это упростит и уск­орит взаимодействие с жителями. В наших домах много людей ст­аршего поколения и мы готовы устраивать встречи с ними, их обучать пользоваться мессенджером».

Заместитель руководи­теля Общественного Совета Петр Баранников в свое выступлении отметил, что перевод домовых чатов на российскую платформу в перспективе поможет их интегрировать с системой ГИС ЖКХ, с которой уже работают управляющие органи­зации, и которая пре­доставляет возможнос­ть проведения общих собраний собственник­ов в онлайн-режиме.