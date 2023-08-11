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13:10 | 10 августа
На Дне поля в Саратове представили беспилотные тракторы и дроны
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На Дне поля в Саратове представили беспилотные тракторы и дроны

Новости
В Саратове в 14-й раз стартовала сельскохозяйственная выставка «Саратов-Агро. День поля. 2023». В ней принимают участие 218 компаний из 28 регионов России, которые представили технику и оборудование, комплектующие к ним, семена различных культур, удобрения.
На Дне поля в Саратове представили беспилотные тракторы и дроны




Выставка стала площадкой для демонстрации новейших достижений агропромышленного комплекса. Губернатор Роман Бусаргин ознакомился с представленными экспонатами. В частности, «Петербургский тракторный завод» показал работу «Кировца», оснащенного системой искусственного интеллекта, которая позволяет машине без водителя двигаться по траектории с автоматическим контролем скорости и останавливаться перед препятствиями.

На Дне поля в Саратове представили беспилотные тракторы и дроны
На Дне поля в Саратове представили беспилотные тракторы и дроны
На Дне поля в Саратове представили беспилотные тракторы и дроны
На Дне поля в Саратове представили беспилотные тракторы и дроны
На выставке представлены мощные беспилотники, которые опрыскивают поля пестицидами и средствами защиты от насекомых. После замены бака дроны также можно использовать для посева мелкосемянных культур и внесения твердых и минеральных удобрений.

На Дне поля в Саратове представили беспилотные тракторы и дроны

«Это одно из возможных направлений для центра по беспилотным авиационным системам, который планируется создать в Саратове. Перспективная тема, которая будет развиваться и активно применяться в сельском хозяйстве. Саратовские аграрии уже успешно внедряют дроны в свою работу», - отметил Роман Бусаргин.