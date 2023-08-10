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Самозанятым доступны микрозаймы под три процента годовых

Новости
Самозанятым доступны микрозаймы под три процента годовых


Фондом микрокредитования Саратовской области реализуется программа финансовой поддержки самозанятых граждан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Граждане, применяющие налог на профессиональный доход, могут получить микрозайм на сумму от 50 до 500 тыс. рублей сроком от 1 до 36 месяцев на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств.

Поддержка в размере до 500 тыс. рублей предоставляется без залога, под поручительство собственников бизнеса или третьих лиц (физ. лица, ИП). При отсутствии поручительства возможен залог.

Микрозаймы выдаются по выгодной процентной ставке - 3% годовых.

Подробную информацию об условиях и программах финансовой поддержки можно получить на официальном сайте Фонда (https://www.fmco.ru/) или по телефону (8452) 75-64-12.