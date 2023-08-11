Центральный театр кукол С. В. Образцова впервые выступит на «Театральном Прихоперье»

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Фестивальная программа этого года поражает своим масштабом - на 9 дней запланировано 26 событий на 6-ти площадках города: в Балашовском драматическом театре, на открытой сцене театра и в театральном парке, на пешеходной зоне и в Центре культуры, в кинотеатре «Победа».В фестивале примут участие 14 театральных коллективов из 11 регионов страны. География участников включает в себя Поволжье, Центральную Россию, Зауралье и новые регионы России. Театральное искусство столицы в программе представят знаменитые Московский художественный театр им. А. П. Чехова, Московский государственный академический театр имени Моссовета и Московский театр «Et Cetera» под руководством А. Калягина.Впервые на сцене Балашовского драматического театра выступят Московский государственный академический Центральный театр кукол С. В. Образцова и Донецкий республиканский академический молодежный театр.Зрители увидят не только драматические постановки большой и малой формы, но также спектакль театра кукол, концерты, перфомансы. В кинотеатре «Победа» состоится творческая встреча с артистами государственного академического театра имени Моссовета Анастасией Макеевой и заслуженным артистом РФ Александром Яцко. Не забыты и дети с подростками: в программе фестиваля есть спектакли для семейного просмотра, говорящие с ребятами на важные для них темы на понятном им языке.«Не менее насыщенной будет и конкурсная программа фестиваля. Профессиональное жюри во главе с известным московским критиком Мариной Тимашевой оценит постановки Самарского молодежного драматического театра «Мастерская», Белгородского государственного академического драматического театра имени М. Щепкина, Донецкого республиканского академического молодёжного театра, Драматического театра г. Вольск, Пензенского ЬЮЗа, Балашовского драматического театра, Лобненского драматического театра «Камерная сцена», Курганского государственного театра драмы, Мичуринского драматического театра. Одним из приоритетов участия в конкурсной программе является классический подход в постановке спектакля», - рассказала министр культуры области Наталия Щелканова.В год 200-летия со дня рождения А. Островского в программе фестиваля 3 спектакля по пьесам драматурга: «Волки и овцы» Белгородского государственного академического драматического театра имени М. Щепкина, «Свои люди – сочтемся» драматического театра г. Вольска, «Не в свои сани не садись» Пензенского ТЮЗа.Такой масштаб стал возможен благодаря грантовой поддержке в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Поддержка фестиваля на федеральном уровне открывает новый важный этап в развитии театрального искусства в Поволжье.Отметим, многие спектакли фестиваля доступны по проекту «Пушкинская карта».