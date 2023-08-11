Саратовская область в десятке лидеров по числу заявок на главную просветительскую награду России Знание.Премия-2023

просмотров: 104

В этом году количество кандидатов на Знание.Премия от Саратовской области увеличилось в 6 раз по сравнению с прошлым сезоном. Просветители области представляют разноплановые проекты, направленные на привлечение внимания к экологической повестке, к истории региона и его культуре. В номинации «За лучший просветительский фильм» представлен проект «Укек. Города не исчезают», который повествует о средневековом золотоордынском городе Укек, расположенном на территории Саратовской области. В основе фильма — экспертные интервью и новеллы об археологических раскопках в регионе.Еще один исторический проект — «Все рядом. Не за тридевять земель!» от Саратовского регионального детского благотворительного общественного фонда «Савва». Проект посвящен деятельности саратовского краеведа Дмитрия Худякова. Цель проекта — сохранить его наследие, чтобы передать подрастающему поколению любовь к природе и истории региона. Этими же намерениями задались и авторы проекта «Вавиловское Поле». В его рамках создан информационный портал-музей для формирования первой в Саратовской области информационно-краеведческой карты развития аграрного комплекса.В перечне просветительских проектов от Саратовской области присутствуют также волонтерские проекты, как, например, программа «ЭКОкруг» от Саратовского филиала АО «Ситиматик». Среди заявок также представлены инициативы, связанные с наукой и новыми технологиями. К примеру, мастер-классы выходного дня «IT убежище» на базе СГАУ им. Вавилова. В них принимают участие ведущие российские IT-специалисты и успешные представители новых профессий, например, веб-дизайнер, инженер-робототехник и др.«Количество участников Знание.Премия от года к году растет: в этом году мы преодолели планку в 13 тысяч участников. Просветительским движением охвачена вся страна, в том числе Херсонская и Запорожская области, ЛНР и ДНР. Важно, что в Год педагога и наставника одной из самых популярных стала номинация «Наставник года», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.Все заявки пройдут независимый многоступенчатый отбор, а лучшие войдут в шорт-лист и будут оценены Почетным жюри на очном заседании в октябре.В октября-ноябре на сайте премии и соцсетях пройдет народное голосование, которое определит лауреатов в номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» по двум категориям — лучший просветитель и лучший просветительский проект. Также голосованием среди детско-юношеской аудитории будет выбран победитель в специальной номинации «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков "Выбор Первых"», инициированной в 2023 году Российским движением детей и молодежи «Движение Первых».Всего будут определены 27 лауреатов в 17 номинациях. Торжественная церемония вручения просветительской награды Знание.Премия состоится в конце ноября в Москве.