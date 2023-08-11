Количество экспортеров-получателей господдержки выросло на 20%

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С начала года количество предпринимателей, получивших поддержку, выросло на 20% по сравнению с прошлым годом и составило 228 субъектов МСП.Помощь экспортно ориентированному бизнесу оказывается при содействии министерства экономического развития области в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».Всего в текущем году было оказано свыше 500 услуг, наиболее востребованные среди них: организация участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, международных бизнес-миссиях и содействие в размещении на электронных торговых площадках.Также региональные компании представили свою продукцию на международных конгрессно-выставочных мероприятиях на территории России и за рубежом, приняли участие в бизнес-миссиях в Турцию, Узбекистан, реверсной бизнес-миссии из Беларуси. По итогам активной работы 18 региональных компаний заключили 22 экспортных контракта.«Мы видим большой потенциал у саратовских производителей и готовы оказывать им всестороннее содействие в масштабировании бизнеса, выстраивании деловых контактов и укреплении позиций на международном рынке. За 7 месяцев текущего года общий объем поддержанного экспорта превысил плановые показатели более чем в 2 раза и составил 17,25 млн долларов США", - отмечает министр экономического развития области Андрей Разборов.