В Саратовской области стартует федеральная образовательная программа для женщин-предпринимателей

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Организаторами программы выступают Центр «Мой бизнес» Саратовской области и Деловая Среда СБЕРа при содействии минэкономразвития области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».Проект поможет в профессиональной реализации, без финансовых рисков и сложных бизнес-процессов. Программа будет интересна представительницам малого и среднего бизнеса, а также тем, кто только планирует открыть свое дело. Она включает вебинары, построенные на реальных кейсах предпринимателей, 4 онлайн-курса, практические задания для самостоятельного выполнения.По завершению программы участницы смогут:• проработать идею бизнес-проекта• определить портреты целевой аудитории• выстроить тайм-менеджмент• найти каналы привлечения клиентов• построить позиционирование в социальных сетяхТакже участницы получат чек-листы и материалы от спикеров, сертификат о прохождении образовательного курса и 2-х месячный доступ к записям онлайн-лекций.Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрация и подробности по ссылке: https://learn.dasreda.ru/russia/64/woman/2023?utm_source=reliz.