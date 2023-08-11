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В Саратовской области стартует федеральная образовательная программа для женщин-предпринимателей

Новости

С 15 августа по 9 сентября в Саратовской области пройдет специальная обучающая программа для женщин «Хочу, Могу, Делаю. Старт».
В Саратовской области стартует федеральная образовательная программа для женщин-предпринимателей



Организаторами программы выступают Центр «Мой бизнес» Саратовской области и Деловая Среда СБЕРа при содействии минэкономразвития области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Проект поможет в профессиональной реализации, без финансовых рисков и сложных бизнес-процессов. Программа будет интересна представительницам малого и среднего бизнеса, а также тем, кто только планирует открыть свое дело. Она включает вебинары, построенные на реальных кейсах предпринимателей, 4 онлайн-курса, практические задания для самостоятельного выполнения.

По завершению программы участницы смогут:
• проработать идею бизнес-проекта
• определить портреты целевой аудитории
• выстроить тайм-менеджмент
• найти каналы привлечения клиентов
• построить позиционирование в социальных сетях

Также участницы получат чек-листы и материалы от спикеров, сертификат о прохождении образовательного курса и 2-х месячный доступ к записям онлайн-лекций.

Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрация и подробности по ссылке: https://learn.dasreda.ru/russia/64/woman/2023?utm_source=reliz.