Владимир Путин наградил врача из Балакова
Врач из Балакова награждена медалью Луки Крымского.
Награду получают медики, которые всю жизнь посвятили благородной профессии. Указ, содержащий 21 страницу, предписал президент России Владимир Путин.
За многолетнюю службу в сфере здравоохранения медаль Луки Крымского получит заведующая отделением Балаковской районной поликлиники Светлана Артемова. Она врач-педиатр. 26 лет посвятила профессии. Врач побывала в числе добровольцев в зоне специальной военной операции.
Дважды в декабре 2022 и в мае 2023 года Светлана Артемова работала врачом-неврологом в составе мобильной бригады от Саратовской области по проведению профилактических медицинских осмотров детей Луганской Народной Республики.
Награду получают медики, которые всю жизнь посвятили благородной профессии. Указ, содержащий 21 страницу, предписал президент России Владимир Путин.
За многолетнюю службу в сфере здравоохранения медаль Луки Крымского получит заведующая отделением Балаковской районной поликлиники Светлана Артемова. Она врач-педиатр. 26 лет посвятила профессии. Врач побывала в числе добровольцев в зоне специальной военной операции.
Дважды в декабре 2022 и в мае 2023 года Светлана Артемова работала врачом-неврологом в составе мобильной бригады от Саратовской области по проведению профилактических медицинских осмотров детей Луганской Народной Республики.