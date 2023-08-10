10 августа 2023 ЧЕТВЕРГ
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11:32 | 10 августа
Самозанятым доступны микрозаймы под три процента годовых
11:29 | 10 августа
Борис Эйфман: Творческий синтез способен рождать неповторимые произведения искусства
11:02 | 10 августа
15 региональных площадок предлагается под реализацию туристических инвестпроектов
10:00 | 10 августа
Отдать голос за мурал Саратовской области «Школа будущего» можно до 17 августа
09:36 | 10 августа
Владимир Путин наградил врача из Балакова
09:00 | 10 августа
Адвокатами - участниками системы бесплатной юридической помощи оказано с начала года 5,2 тысячи юридических услуг
06:38 | 10 августа
Петропавловск-Камчатский стал площадкой Всероссийского молодёжного форума «Экосистема. Заповедный край»
19:33 | 09 августа
Как правильно адаптировать ребенка к школе
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17:00 | 09 августа
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Владимир Путин наградил врача из Балакова

Новости
Врач из Балакова награждена медалью Луки Крымского.
Владимир Путин наградил врача из Балакова

Награду получают медики, которые всю жизнь посвятили благородной профессии. Указ, содержащий 21 страницу, предписал президент России Владимир Путин.
За многолетнюю службу в сфере здравоохранения медаль Луки Крымского получит заведующая отделением Балаковской районной поликлиники Светлана Артемова. Она врач-педиатр. 26 лет посвятила профессии. Врач побывала в числе добровольцев в зоне специальной военной операции.
Дважды в декабре 2022 и в мае 2023 года Светлана Артемова работала врачом-неврологом в составе мобильной бригады от Саратовской области по проведению профилактических медицинских осмотров детей Луганской Народной Республики.