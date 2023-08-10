Владимир Путин наградил врача из Балакова

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Награду получают медики, которые всю жизнь посвятили благородной профессии. Указ, содержащий 21 страницу, предписал президент России Владимир Путин.За многолетнюю службу в сфере здравоохранения медаль Луки Крымского получит заведующая отделением Балаковской районной поликлиники Светлана Артемова. Она врач-педиатр. 26 лет посвятила профессии. Врач побывала в числе добровольцев в зоне специальной военной операции.Дважды в декабре 2022 и в мае 2023 года Светлана Артемова работала врачом-неврологом в составе мобильной бригады от Саратовской области по проведению профилактических медицинских осмотров детей Луганской Народной Республики.