Нацпроект «Образование»: В селе Мизино-Лапшиновка завершается строительство пристройки к школе

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Сейчас здесь устанавливается школьная мебель, соответствующая возрасту каждого ребенка, а также необходимое для обучения оборудование. Ремонтируется центральный вход и вестибюль в основном здании школы.На пришкольной территории устанавливается забор, новые фонари уличного освещения, асфальтируются детские игровые и спортивные площадки, завозится и разравнивается грунт на зелёных зонах.«Национальный проект «Образование» помогает получать детям качественное образование, которое отвечает всем современным требованиям. Считаю, что все изменения инфраструктуры школ, немалые бюджетные вложения должны менять содержание работы», - отметил заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов.В результате строительства в школе появились не только новые учебные кабинеты, но и помещения для групп продлённого дня, интерактивное оборудование, цифровые лаборатории. Школьное образовательное пространство теперь разделено на зоны для учебы и отдыха детей, приобретаются новые учебно-методические пособия. Кроме того, педагоги школы проходят повышение квалификации, чтобы еще больше заинтересовать детей в обучении. Также запланировано оборудование спортивной и игровой площадки.