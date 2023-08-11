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Нацпроект «Образование»: В селе Мизино-Лапшиновка завершается строительство пристройки к школе

Новости

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», который был инициирован Президентом России Владимиром Путиным, в школе села Мизино-Лапшиновка Татищевского района завершаются работы по строительству двухэтажной пристройки на 100 мест.
Нацпроект «Образование»: В селе Мизино-Лапшиновка завершается строительство пристройки к школе


Сейчас здесь устанавливается школьная мебель, соответствующая возрасту каждого ребенка, а также необходимое для обучения оборудование. Ремонтируется центральный вход и вестибюль в основном здании школы.

На пришкольной территории устанавливается забор, новые фонари уличного освещения, асфальтируются детские игровые и спортивные площадки, завозится и разравнивается грунт на зелёных зонах.

«Национальный проект «Образование» помогает получать детям качественное образование, которое отвечает всем современным требованиям. Считаю, что все изменения инфраструктуры школ, немалые бюджетные вложения должны менять содержание работы», - отметил заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов.

В результате строительства в школе появились не только новые учебные кабинеты, но и помещения для групп продлённого дня, интерактивное оборудование, цифровые лаборатории. Школьное образовательное пространство теперь разделено на зоны для учебы и отдыха детей, приобретаются новые учебно-методические пособия. Кроме того, педагоги школы проходят повышение квалификации, чтобы еще больше заинтересовать детей в обучении. Также запланировано оборудование спортивной и игровой площадки.