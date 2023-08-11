Олег Костин проинспектировал оказание медпомощи пациентам с энтеровирусной инфекцией

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Вместе с главным врачом Натальей Бакал министр провел административный обход, пообщался с мамами маленьких пациентов. Жалоб от них не поступило. Они отметили, что вопросов по качеству оказания медицинской помощи у них нет, условия пребывания хорошие, палаты комфортные, питание достойное. Олег Николаевич ответил на все вопросы. В свою очередь, в адрес медицинского персонала звучали слова благодарности за оказываемую помощь, а в адрес руководства области - за современное лечебное учреждение.Инфекционная больница оснащена всем необходимым для оказания медицинской помощи. Имеются специализированные помещения, новая и современная аппаратура. Лечение проводится в тесном сотрудничестве со специалистами кафедры медуниверситета. Заведующая одного из отделений – сотрудник профильной кафедры университета. Специализированное лечебное учреждение возведено по последним нормативам и соответствует всем действующим нормам.«В данный момент в больнице от энтеровирусной инфекции проходят лечение 235 человек. Пообщался с медицинским персоналом, родителями маленьких пациентов, встревоженных успокоил. Убедился, что медицинская помощь всем оказывается в полном объеме. Количество коек и медикаментов достаточное.Пользуясь случаем, еще раз хочу напомнить, как защитить себя от энтеровируса. Для этого необходимо соблюдать простые правила: мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой, тщательно мыть фрукты и овощи, пить только бутилированную воду промышленного производства или кипяченую, избегать контактов с людьми с сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами. Купаться только на специально оборудованных пляжах или в бассейнах, защищать пищу от мух и других насекомых, не использовать для охлаждения напитков лед, приготовленный из воды неизвестного качеств. Не трогать грязными руками лицо, нос, глаза. Берегите себя и будьте здоровы!» -подытожил министр.