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Олег Костин проинспектировал оказание медпомощи пациентам с энтеровирусной инфекцией

Новости
Министр здравоохранения области Олег Костин посетил Саратовскую областную инфекционную клиническую больницу имени Н.Р. Иванова и встретился с мамами детей, проходящих лечение от энтеровирусной инфекции.

Олег Костин проинспектировал оказание медпомощи пациентам с энтеровирусной инфекцией


Вместе с главным врачом Натальей Бакал министр провел административный обход, пообщался с мамами маленьких пациентов. Жалоб от них не поступило. Они отметили, что вопросов по качеству оказания медицинской помощи у них нет, условия пребывания хорошие, палаты комфортные, питание достойное. Олег Николаевич ответил на все вопросы. В свою очередь, в адрес медицинского персонала звучали слова благодарности за оказываемую помощь, а в адрес руководства области - за современное лечебное учреждение.

Инфекционная больница оснащена всем необходимым для оказания медицинской помощи. Имеются специализированные помещения, новая и современная аппаратура. Лечение проводится в тесном сотрудничестве со специалистами кафедры медуниверситета. Заведующая одного из отделений – сотрудник профильной кафедры университета. Специализированное лечебное учреждение возведено по последним нормативам и соответствует всем действующим нормам.

«В данный момент в больнице от энтеровирусной инфекции проходят лечение 235 человек. Пообщался с медицинским персоналом, родителями маленьких пациентов, встревоженных успокоил. Убедился, что медицинская помощь всем оказывается в полном объеме. Количество коек и медикаментов достаточное.

Пользуясь случаем, еще раз хочу напомнить, как защитить себя от энтеровируса. Для этого необходимо соблюдать простые правила: мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой, тщательно мыть фрукты и овощи, пить только бутилированную воду промышленного производства или кипяченую, избегать контактов с людьми с сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами. Купаться только на специально оборудованных пляжах или в бассейнах, защищать пищу от мух и других насекомых, не использовать для охлаждения напитков лед, приготовленный из воды неизвестного качеств. Не трогать грязными руками лицо, нос, глаза. Берегите себя и будьте здоровы!» -подытожил министр.