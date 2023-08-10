15 региональных площадок предлагается под реализацию туристических инвестпроектов
Министерство инвестиционной политики совместно с Корпорацией развития Саратовской области формируют реестр инвестиционных площадок в сфере туризма. На сегодняшний день в нем числятся 15 предложений – это участки, представленные муниципальными районами области, пригодные для создания и развития объектов туристической инфраструктуры. Актуализация реестра проводится по мере обновления информации по площадкам.
«Перед нами стоит три задачи: формирование реестра государственных и муниципальных площадок, поиск частных территорий через взаимодействие с риелторскими компаниями и частными лицами, а также поиск инвесторов, заинтересованных в реализации туристических проектов путем продвижения информации об этих площадках и мерах поддержки», - рассказала первый заместитель министра инвестиционной политики области Вера Лазукина.
Для каждой площадки планируется разработать бизнес-кейс с детальным описанием ее потенциала. Отдельно будет подготовлен буклет с информацией о мерах поддержки инвестпроектов в сфере туризма.
Ознакомиться с реестром можно на Инвестиционном портале Саратовской области и сайте Корпорации развития.
«Перед нами стоит три задачи: формирование реестра государственных и муниципальных площадок, поиск частных территорий через взаимодействие с риелторскими компаниями и частными лицами, а также поиск инвесторов, заинтересованных в реализации туристических проектов путем продвижения информации об этих площадках и мерах поддержки», - рассказала первый заместитель министра инвестиционной политики области Вера Лазукина.
Для каждой площадки планируется разработать бизнес-кейс с детальным описанием ее потенциала. Отдельно будет подготовлен буклет с информацией о мерах поддержки инвестпроектов в сфере туризма.
Ознакомиться с реестром можно на Инвестиционном портале Саратовской области и сайте Корпорации развития.