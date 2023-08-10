15 региональных площадок предлагается под реализацию туристических инвестпроектов

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«Перед нами стоит три задачи: формирование реестра государственных и муниципальных площадок, поиск частных территорий через взаимодействие с риелторскими компаниями и частными лицами, а также поиск инвесторов, заинтересованных в реализации туристических проектов путем продвижения информации об этих площадках и мерах поддержки», - рассказала первый заместитель министра инвестиционной политики области Вера Лазукина.Для каждой площадки планируется разработать бизнес-кейс с детальным описанием ее потенциала. Отдельно будет подготовлен буклет с информацией о мерах поддержки инвестпроектов в сфере туризма.Ознакомиться с реестром можно на Инвестиционном портале Саратовской области и сайте Корпорации развития.