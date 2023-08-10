Адвокатами - участниками системы бесплатной юридической помощи оказано с начала года 5,2 тысячи юридических услуг

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В Саратовской области продолжает работу система бесплатной юридической помощи. С начала года адвокатами оказано 5178 юридических услуг.Участники системы бесплатной юрпомощи консультируют жителей по юридическим вопросам различных жизненных ситуаций, помогают с составлением необходимых правовых документов. Кроме того, адвокаты представляют интересы обратившихся за помощью в судах, а также государственных и муниципальных органах.Бесплатная юридическая помощь оказывается малоимущим гражданам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, членам многодетных и неполных семей, детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, другим категориям граждан. Консультации на безвозмездной основе оказываются гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, поступившим на военную службу по контракту либо заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в связи со специальной военной операцией, и членам их семей.С полным перечнем категорий граждан, имеющих право на получение юридической помощи бесплатно, а также со списком адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Саратовской области, можно ознакомиться на официальном сайте министерства труда и социальной защиты области в сети «Интернет» (раздел «Гражданам о мерах социальной защиты и мерах социальной поддержки: тематические сайты – Бесплатная юридическая помощь»), либо на информационных стендах, расположенных в социозащитных учреждениях области.Напомним, бесплатная юридическая помощь оказывается также исполнительными органами области и их подведомственными учреждениями в пределах своей компетенции.По вопросам порядка и условий оказания бесплатной юридической помощи можно обращаться по контактному телефону 8(845-2) 65-34-36 или в органы социальной защиты населения по месту жительства.