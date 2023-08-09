9 августа 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 09 августа
Пассажиры «Поезда Героев» в Саратове посмотрели спектакль-победитель фестиваля «Театральное Приволжье»
17:00 | 09 августа
Нацпроект «Демография»: социальные туристы из Базарного Карабулака путешествуют по области и заготавливают целебные травы
16:02 | 09 августа
Ремонт дорог в районах завершается, на очереди – тротуары
15:00 | 09 августа
Саратовцы поборются за звание сильнейших в финале Всероссийского марафона «Земля спорта»
14:04 | 09 августа
На Госуслугах стартовал прием заявок на участие в курсах программирования «Код будущего»
13:30 | 09 августа
Саратовского волонтера наградили за героизм в зоне СВО
13:00 | 09 августа
На проспекте Столыпина и улице Волжской начался ремонт фасадов
12:00 | 09 августа
Уборочная-2023 приближается к экватору
11:02 | 09 августа
В арт-кластере РОСИЗО «Склады Рейнеке» зрителям покажут дизайнерские проекты
10:38 | 09 августа
Ход работ на улице Колотилова проконтролировали общественники
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовского волонтера наградили за героизм в зоне СВО

Новости
Саратовского волонтера наградили за героизм в зоне СВО

Волонтер из отряда милосердия, действующего при центре социального обслуживания населения Новобурасского района Саратовской области, героически защищает Родину в ходе специальной военной операции.
Сергей на протяжении многих лет был активным участником добровольческого движения, помогал пожилым людям.
После успешного окончания техникума молодой человек прошел срочную службу в армии, в январе подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО.
Сергей участвовал в боях на передней линии обороны в составе специального штурмового отряда, выполняя поставленные боевые задачи. Проявил себя как настоящий герой, был ранен. После прохождения лечения и реабилитации он вернулся в военную часть, где продолжает службу.
Подвиг молодого бойца не остался незамеченным. Доблестный защитник награжден орденом Святого Георгия IV степени. Эта награда присваивается за боевые заслуги и личную отвагу.
Коллеги и друзья по волонтерскому отряду искренне гордятся, что им довелось работать вместе с настоящим героем, который мужественно защищает свое Отечество.