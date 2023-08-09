Саратовского волонтера наградили за героизм в зоне СВО

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Волонтер из отряда милосердия, действующего при центре социального обслуживания населения Новобурасского района Саратовской области, героически защищает Родину в ходе специальной военной операции.Сергей на протяжении многих лет был активным участником добровольческого движения, помогал пожилым людям.После успешного окончания техникума молодой человек прошел срочную службу в армии, в январе подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО.Сергей участвовал в боях на передней линии обороны в составе специального штурмового отряда, выполняя поставленные боевые задачи. Проявил себя как настоящий герой, был ранен. После прохождения лечения и реабилитации он вернулся в военную часть, где продолжает службу.Подвиг молодого бойца не остался незамеченным. Доблестный защитник награжден орденом Святого Георгия IV степени. Эта награда присваивается за боевые заслуги и личную отвагу.Коллеги и друзья по волонтерскому отряду искренне гордятся, что им довелось работать вместе с настоящим героем, который мужественно защищает свое Отечество.