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Ход работ на улице Колотилова проконтролировали общественники

Новости
Ход работ на улице Колотилова проконтролировали общественники


Напомним, что по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина Энгельс получил дополнительные субсидии в размере 100 млн рублей на обновление улично-дорожной сети города. Все дороги проходят обязательный общественный контроль.

По словам заместителя начальника управления по эксплуатации дорог и благоустройству Алексея Золотухина, протяженность участка составила 500 метров. Также на территории появится тротуар длинной в 140 метров, который здесь очень ждут жители.

Участок по Колотилова от дома 26 до 48 очень важен. Поблизости находятся социальные и образовательные учреждения, подход к которым был затруднен.

«Эти работы необходимы. Микрорайон большой и каждый раз, когда обновляется новый участок дороги, становится только лучше. Благодаря поддержке Главы региона Романа Бусаргина дорожная сеть города качественно улучшается», – рассказала о своих впечатлениях член Общественного совета Елена Шевчук.