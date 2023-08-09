Пассажиры «Поезда Героев» в Саратове посмотрели спектакль-победитель фестиваля «Театральное Приволжье»

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Первой остановкой стал историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы», где состоялось возложение цветов к Вечному огню. Затем ребят ждала экскурсия по выставке военной техники под открытым небом, Музею боевой славы и «Национальной деревне народов Саратовской области». И хотя Саратов стал седьмым городом, который посетили ребята в рамках проекта, экспозиция военной техники и мемориальный комплекс «Журавли» смогли их впечатлить и удивить.Также гости посетили выставку в государственном музее К.А.Федина и экспозицию «Дорога в космос» в областном музее краеведения. Затем ребят ждали обзорные экскурсии в музее истории специальной военной операции.В региональном центре поддержки одаренных детей состоялся совместный концерт с саратовскими талантами. Он завершился неожиданным исполнением композиции «Моя Россия» от автора проекта «Герои с нашего двора!» Александра Борматова, после которого он вручил министру культуры Наталии Щелкановой памятную медаль, выпущенную к 5-летию Всероссийского проекта "Герои с нашего двора!"Вечером ребят ждал театральный сюрприз – просмотр спектакля-победителя фестиваля «Театральное Приволжье». Участники проекта стали зрителями постановки «Дети войны» студии «Феникс» детской театральной студии имени О.П. Табакова, занявшей 3 место в номинации «Лучший детский спектакль».«Спектакль вызвал бурю эмоций, многие даже заплакали. Атмосфера в зрительном зале была напряженная всю постановку. Дети-актеры играли просто невероятно! Ребята с присоединённых территорий прочувствовали спектакль на себе. Хочется, чтобы ни один ребёнок не ощутил на себе войну», - высказала свое мнение Валерия Энкина Новосибирска.Напомним, участниками проекта «Поезд Героев» стали 100 талантливых детей, достигших высоких результатов на всероссийском и международном уровнях в области спорта, образования, культуры, а также кадеты и юнармейцы из регионов Сибирского федерального округа, ДНР и ЛНР.