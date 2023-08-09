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Нацпроект «Демография»: социальные туристы из Базарного Карабулака путешествуют по области и заготавливают целебные травы

Новости
Совместить экскурсионную поездку со сбором целебных трав и растений умеют опытные путешественники из Базарно-Карабулакского района.

Нацпроект «Демография»: социальные туристы из Базарного Карабулака путешествуют по области и заготавливают целебные травы

Благодаря нацпроекту Президента Владимира Путина «Демография» участницы клуба «Здоровье» из комплексного центра социального обслуживания населения с удовольствием посещают новые интересные места Саратовской области, не забывая про заготовки на зиму.

«Мы стараемся составлять программу выездов с учетом предпочтений самих пенсионеров. В летнее время не теряем возможности провести время на свежем воздухе, открыть новые локации и зарядиться здоровьем», - рассказывает специалист центра Анастасия Чумикова.

В ходе очередной поездки по окрестностям района получатели социальных услуг и «серебряные волонтеры» познакомились с правилами сбора и заготовки лечебных растений. Пенсионерам рассказали о свойствах целебных трав, сезонах сборки и этапах заготовки травяных чаев.

По словам работников центра, для пожилых людей такие поездки – это не только интересный досуг, но и полезная активность.

«Такие прогулки сравнимы по пользе с сеансом фитотерапии. Умеренная физическая активность и свежий лесной воздух помогают укрепить здоровье, а собранные лечебные травы помогут поддержать иммунитет в сезон простуд», - отмечает медицинская сестра центра Ирина Логинова.

Напомним, что стать участником программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» могут получатели услуг комплексных центров соцобслуживания области. Благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография» социальные технологии для продления активного и интересного долголетия будут доступны получателям услуг всех центров социального обслуживания населения области к концу 2024 года.