Ремонт дорог в районах завершается, на очереди – тротуары

просмотров: 63

Кроме того, по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина в текущем году районам также выделено более 230 миллионов рублей из областного бюджета на ремонт тротуаров, который начнется в ближайшее время.Так, в Ивантеевке новые тротуары появятся на улице Зеленой со стороны автовокзала, а также от подвесного моста в сторону улицы Садовой.Аткарск дополнительно получил из бюджета области 5 млн рублей на ремонт и строительство тротуаров. Всего на 9 улицах, ведущих к социальным объектам в центральном, залинейном и пригородном микрорайонах города, появятся 3,4 тыс кв. м новых тротуаров. На Революционной отремонтируют самый проблемный тротуар на оживленном участке от Советской до Пушкина, где расположен детский сад. На Ленина заасфальтируют отрезок тротуара от Вокзального проезда до школы № 1. На Пушкина уложат асфальт на тротуаре от улицы Чапаева до дома №87.В прошлом году на встрече Губернатора области Романа Бусаргина с жителями Аркадака поднимался вопрос о необходимости строительства тротуара по улице Балашовской. Благодаря дополнительно выделенному финансированию теперь он будет решён. В настоящее время идёт подготовка документации. Протяжённость тротуара составит 1061,50 погонных метров.