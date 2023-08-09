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Ремонт дорог в районах завершается, на очереди – тротуары

Новости

В границах сельских поселений районов Саратовской области до 1 сентября завершится ремонт и строительство дорог, которые планировалось сделать в этом году. Такое поручение дал Губернатор Роман Бусаргин. Напомним, региональная программа по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог, запущенная по инициативе Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, предложившего из областного бюджета выделять деньги на ремонт дорог в селах из расчета 3000 рублей на каждого жителя, реализуется второй год подряд.
Ремонт дорог в районах завершается, на очереди – тротуары


Кроме того, по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина в текущем году районам также выделено более 230 миллионов рублей из областного бюджета на ремонт тротуаров, который начнется в ближайшее время.

Так, в Ивантеевке новые тротуары появятся на улице Зеленой со стороны автовокзала, а также от подвесного моста в сторону улицы Садовой.

Аткарск дополнительно получил из бюджета области 5 млн рублей на ремонт и строительство тротуаров. Всего на 9 улицах, ведущих к социальным объектам в центральном, залинейном и пригородном микрорайонах города, появятся 3,4 тыс кв. м новых тротуаров. На Революционной отремонтируют самый проблемный тротуар на оживленном участке от Советской до Пушкина, где расположен детский сад. На Ленина заасфальтируют отрезок тротуара от Вокзального проезда до школы № 1. На Пушкина уложат асфальт на тротуаре от улицы Чапаева до дома №87.

В прошлом году на встрече Губернатора области Романа Бусаргина с жителями Аркадака поднимался вопрос о необходимости строительства тротуара по улице Балашовской. Благодаря дополнительно выделенному финансированию теперь он будет решён. В настоящее время идёт подготовка документации. Протяжённость тротуара составит 1061,50 погонных метров.