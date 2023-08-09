Саратовцы поборются за звание сильнейших в финале Всероссийского марафона «Земля спорта»

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«За последние годы благодаря поддержке государства в Саратовской области была проделана большая работа по комплексному развитию сельских территорий, в том числе по развитию качественной спортивной инфраструктуры. Новые спортивные объекты – это новое качество жизни, гармоничное развитие подрастающего поколения, максимум возможностей у детей и взрослых для самореализации», - подчеркнул первый заместитель министра сельского хозяйства области Дмитрий Уполовников, поприветствовав участников соревнований от Саратовской области.В Александровом Гае на старт вышли более трехсот человек - от юных участников до представителей серебряного возраста. В результате честной борьбы победителями стали:- многоборье ГТО: мужчины – Алексей Цой, Александрово-Гайский район, женщины – Арина Чеканова, Краснокутский район;- силовой экстрим: личный зачет у мужчин – Дмитрий Чабан, Пугачевский район, личный зачет у женщин – Галина Цыганова, Пугачевский район, командный зачет – представители Пугачевского района Дмитрий Чабан и Галина Цыганова;- семейная эстафета: семья Маненовых, Александрово-Гайский район.Теперь победителям регионального этапа Всероссийского марафона «Земля спорта» от Саратовской области предстоит побороться за звание сильнейших на Всероссийском финале, который пройдет в Московской области 29 августа.