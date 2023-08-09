На Госуслугах стартовал прием заявок на участие в курсах программирования «Код будущего»

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Школьники 8-11 классов и студенты колледжей могут бесплатно выучить языки программирования в рамках проекта «Код будущего». Приём заявок на 2023-2024 учебный год стартовал на Госуслугах.Записаться можно на один из курсов от Яндекса, 1С, Учи.Дома, МЭО, МГТУ им. Баумана, Университета Иннополис, МФТИ и других ведущих ИТ-компаний и вузов. На курсах обучат таким популярным языкам програмирования как Python, Java, C++, C#, 1С, Lua, SQL, javascript и другим.После выбора курса нужно сдать тест, чтобы подтвердить уровень подготовки. Предусмотрены начальный, базовый и продвинутый уровни подготовки.Обучение проходит как в онлайн, так и в офлайн формате. В Саратовской области доступно 10 классов для очных занятий – увидеть их можно на интерактивной карте на Госуслугах.Для подачи заявки на участие в программе необходимо:1. выбрать формат и курс обучения (заявление может подать школьник/студент колледжа, его родитель или законный представитель);2. получить ссылку на вступительное испытание (она придёт в личный кабинет после проверки заявления);3. пройти вступительное испытание в течение 10 рабочих дней с момента получения ссылки;4. заключить договор с образовательной организацией на бесплатное обучение.Успешно сдав итоговые экзамены, школьники и студенты колледжей получат сертификат об окончании курса. Подать заявление на обучение можно до 30 сентября.