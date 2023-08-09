На проспекте Столыпина и улице Волжской начался ремонт фасадов

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Напомним, на плохое состояние нескольких домов обратили внимание председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время визита в Саратов.Обследование показало, что в ремонте фасадов нуждается порядка 40 зданий. 9 из них не являются памятниками архитектуры, на 7 из них ремонт уже закончен. Кроме того, нужно привести в порядок объекты культурного наследия – 25 многоквартирных домов и 10 нежилых зданий.Кроме того, комитет культурного наследия выявил на памятниках архитектуры более 80 вывесок и 70 кондиционеров, которые были установлены с нарушениями. Порядка 30 вывесок собственники уже добровольно демонтировали. Эту работу планируется продолжить.«Проспект Столыпина и Волжская – это «лицо» Саратова, любимое место для прогулок жителей и гостей нашего города. В первую очередь, приводим в порядок фасады. Работы их ремонту предстоит ещё много. Нужно наладить взаимодействие и с собственниками зданий, и с управляющими компаниями, отдельно проработать вопрос по памятникам архитектуры», - отметил Роман Бусаргин.В дальнейшем планируется привести в порядок фасады и на других центральных улицах – Чапаева, Вольской, Горького, Радищева. Со следующей недели мэрия начнёт обследование зданий и работу с их собственниками на этих участках.