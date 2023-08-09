просмотров: 84

«Саратовская область продолжает сохранять лидирующие позиции в ПФО по намолоту зерна и является одним из лидеров по темпам уборки. К 8 августа аграриями региона собрано 3 млн 76 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 26,9 ц/га. Валовой сбор последних суток – 243,1 тыс. тонн», - сообщил сегодня зампред Правительства области - министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.Уборочная-2023 приближается к экватору: на сегодняшний день убрано 1 144,9 тыс. га, что составляет 49% от плана.Самые высокие темпы уборки показывают Ровенский, где убрано 76,9% площадей, а также Питерский (69,9%), Краснокутский (63,1%) и Ивантеевский (62,3%) муниципальные районы.По валовому сбору в Правобережье лидируют Балашовский и Самойловский районы – 187,7 тыс. тонн и 156,3 тыс. тонн, на левом берегу лучший результат показывают хлеборобы Пугачевского и Ершовского районов, где собрано 191,3 тыс. тонн и 156 тыс. тонн зерна соответственно.Тройка районов-лидеров по урожайности выглядит так: Балашовский - 44,7 ц/га, Калининский- 39,6 ц/га, Аркадакский - 38,9 ц/