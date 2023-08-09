9 августа 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 09 августа
Пассажиры «Поезда Героев» в Саратове посмотрели спектакль-победитель фестиваля «Театральное Приволжье»
17:00 | 09 августа
Нацпроект «Демография»: социальные туристы из Базарного Карабулака путешествуют по области и заготавливают целебные травы
16:02 | 09 августа
Ремонт дорог в районах завершается, на очереди – тротуары
15:00 | 09 августа
Саратовцы поборются за звание сильнейших в финале Всероссийского марафона «Земля спорта»
14:04 | 09 августа
На Госуслугах стартовал прием заявок на участие в курсах программирования «Код будущего»
13:30 | 09 августа
Саратовского волонтера наградили за героизм в зоне СВО
13:00 | 09 августа
На проспекте Столыпина и улице Волжской начался ремонт фасадов
12:00 | 09 августа
Уборочная-2023 приближается к экватору
11:02 | 09 августа
В арт-кластере РОСИЗО «Склады Рейнеке» зрителям покажут дизайнерские проекты
10:38 | 09 августа
Ход работ на улице Колотилова проконтролировали общественники
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Уборочная-2023 приближается к экватору

Новости
Урожай зерна в Саратовской области достиг 3 млн тонн
Уборочная-2023 приближается к экватору


«Саратовская область продолжает сохранять лидирующие позиции в ПФО по намолоту зерна и является одним из лидеров по темпам уборки. К 8 августа аграриями региона собрано 3 млн 76 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 26,9 ц/га. Валовой сбор последних суток – 243,1 тыс. тонн», - сообщил сегодня зампред Правительства области - министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

Уборочная-2023 приближается к экватору: на сегодняшний день убрано 1 144,9 тыс. га, что составляет 49% от плана.

Самые высокие темпы уборки показывают Ровенский, где убрано 76,9% площадей, а также Питерский (69,9%), Краснокутский (63,1%) и Ивантеевский (62,3%) муниципальные районы.

По валовому сбору в Правобережье лидируют Балашовский и Самойловский районы – 187,7 тыс. тонн и 156,3 тыс. тонн, на левом берегу лучший результат показывают хлеборобы Пугачевского и Ершовского районов, где собрано 191,3 тыс. тонн и 156 тыс. тонн зерна соответственно.

Тройка районов-лидеров по урожайности выглядит так: Балашовский - 44,7 ц/га, Калининский- 39,6 ц/га, Аркадакский - 38,9 ц/