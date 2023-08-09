В арт-кластере РОСИЗО «Склады Рейнеке» зрителям покажут дизайнерские проекты

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«Выставка состоит из трёх тематических разделов, в которых представлены дизайнерские проекты городской среды, выставочного и игрового пространств», – уточнила министр культуры Наталия Щелканова.В частности, можно будет увидеть архитектурные решения, которые выпускники разработали для оформления экспозиций Саратовского областного музея краеведения, пространства современного искусства «Саратов АРТ», для передвижной выставки «Многоликое Поволжье» и других виртуальных и благотворительных проектов.В разделе, посвященном оформлению городской среды, представлены макеты Саратовского городского парка и разработка элементов оформления экологического фестиваля «Фильтр».Отдельная часть экспозиции посвящена актуальной сфере дизайна — оформлению настольных игр, набирающих популярность.Выставка будет открыта до 15 сентября 2023 г.