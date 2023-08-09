В арт-кластере РОСИЗО «Склады Рейнеке» зрителям покажут дизайнерские проекты
Сегодня, 9 августа, в арт-кластере РОСИЗО «Склады Рейнеке» откроется выставка выпускников направления «Дизайн» Саратовского художественного училища имени А. П. Боголюбова. Экспозиция представит дизайнерские проекты, главным объектом которых является пространство, и покажет, как его творчески переосмысливают молодые авторы.
«Выставка состоит из трёх тематических разделов, в которых представлены дизайнерские проекты городской среды, выставочного и игрового пространств», – уточнила министр культуры Наталия Щелканова.
В частности, можно будет увидеть архитектурные решения, которые выпускники разработали для оформления экспозиций Саратовского областного музея краеведения, пространства современного искусства «Саратов АРТ», для передвижной выставки «Многоликое Поволжье» и других виртуальных и благотворительных проектов.
В разделе, посвященном оформлению городской среды, представлены макеты Саратовского городского парка и разработка элементов оформления экологического фестиваля «Фильтр».
Отдельная часть экспозиции посвящена актуальной сфере дизайна — оформлению настольных игр, набирающих популярность.
Выставка будет открыта до 15 сентября 2023 г.
«Выставка состоит из трёх тематических разделов, в которых представлены дизайнерские проекты городской среды, выставочного и игрового пространств», – уточнила министр культуры Наталия Щелканова.
В частности, можно будет увидеть архитектурные решения, которые выпускники разработали для оформления экспозиций Саратовского областного музея краеведения, пространства современного искусства «Саратов АРТ», для передвижной выставки «Многоликое Поволжье» и других виртуальных и благотворительных проектов.
В разделе, посвященном оформлению городской среды, представлены макеты Саратовского городского парка и разработка элементов оформления экологического фестиваля «Фильтр».
Отдельная часть экспозиции посвящена актуальной сфере дизайна — оформлению настольных игр, набирающих популярность.
Выставка будет открыта до 15 сентября 2023 г.