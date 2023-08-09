Для жителей Балашова обустроят пляж

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Балашовцы давно мечтали о собственном пляже. В 2022 году от города подали заявку с проектом «365 километр Хопра: благоустройство городского пляжа в контексте развития береговой зоны. О ПРЕкрасном на ХоПРЕ» на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Проект выиграл, и город получил грант в 95 миллионов рублей.Городской пляж будет размещаться на территории около 18 тысяч квадратных метров. На нём установят площадки для подвижных игр, в том числе воркаута; появится пляжная игровая зона, променад, пергольный навес. Будут предусмотрены раздевалки, вышка и помещение спасателей, скамьи для отдыха и питьевые фонтанчики, спуск в воду для маломобильных групп населения с навесом и раздевалкой, биотуалет и система видеонаблюдения.«Подрядчик выполнил разбивку и планировку территории, укрепил поверхности габионными конструкциями, залил бетонные основания детской площадки и помещения спасателей, провел работы по устройству сетей водоснабжения, электроснабжения и дорожного полотна. Также на будущем пляже уже установлена детская площадка, арт-объекты (корабли, цифры «365») в районе набережной реки Хопер, смонтированы трибуны и ограждения прогулочной зоны», - отметил заместитель Председателя Правительства области Павел Мигачёв.Ведется подготовка площадки для установки арт-объекта «Рыбы» и монтаж системы видеонаблюдения. Все малые архитектурные формы изготавливаются из полимерно-песчаного материала в антивандальном исполнении.Напомним, в 2019 году также благодаря гранту всероссийского конкурса была благоустроена набережная города. На ней появились ротонда и концертная площадка-амфитеатр, скульптурная композиция «Символ мудрости и знаний» и памятник основателю города Григорию Болашеву. Жители и гости города полюбили обновленное пространство.«В этом году по грантам Всероссийского конкурса масштабные работы по преображению пространств активно идут еще в семи городах области: Аркадаке, Красноармейске, Марксе, Петровске, Пугачеве, Хвалынске и Шиханах», - подчеркнул Павел Мигачёв. Реализация нацпроекта «Жильё и городская среда» на территории Саратовской области находится на контроле Губернатора области.