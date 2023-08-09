Роман Бусаргин встретился с командующим Приволжским округом Росгвардии

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Глава региона поблагодарил генерал-лейтенанта за слаженную работу и сотрудничество.Отдельно присутствующие затронули тему специальной военной операции. Саратовские росгвардейцы, которые сейчас находятся на выполнении боевых задач, успешно справляются с поставленными целями. Губернатор отметил, что со своей стороны региональная власть оказывает им и их семьям все доступные меры поддержки.«Служба у нас работает по всем фронтам и направлениям. Взаимодействие полностью налажено и с правительством Саратовской области, и с другими ведомствами», - подчеркнул Роман Бусаргин.