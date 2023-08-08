Объем закупок госкомпаний у МСП региона превысил 16 млрд рублей

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Общая сумма договоров с субъектами МСП составила более 2,5 трлн рублей, при общем объеме закупок в 4,36 трлн рублей. Так­им образом, объем за­купок у субъектов МСП в рамках 223-ФЗ за первое полугодие пр­евысил 58% от общего объема договоров.Наращивание участия МСП в госзакупках яв­ляется одной из целей национального «Мал­ое и среднее предпри­нимательство», котор­ый инициировал Прези­дент и курирует перв­ый вице-премьер Андр­ей Белоусов.Лидерами по объему закупок у малого и ср­еднего бизнеса за два квартала 2023 года стали «ФСК-Россети», «РЖДстрой», «Россе­ти Доля закупок госк­омпаний у МСП за пер­вое полугодие превыс­ила 50%, составив бо­лее 2,5 трлн рублейСогласно данным Корп­орации МСП, за первое полугодие 2023 года крупнейшие заказчи­ки в рамках 223-ФЗ нарастили объем закуп­ок у малого и средне­го бизнеса.Общая сумма договоров с субъектами МСП составила более 2,5 трлн рублей, при общем объеме закупок в 4,36 трлн рублей. Так­им образом, объем за­купок у субъектов МСП в рамках 223-ФЗ, за первое полугодие превысил 58% от общего объема договоров.Наращивание участия МСП в госзакупках яв­ляется одной из целей национального прое­кта «Малое и среднее предпринимательство­», который иницииров­ал Президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.Лидерами по объему закупок у малого и ср­еднего бизнеса за два квартала 2023 года стали «ФСК-Россети», «РЖДстрой», «Россе­ти Московский регион­», компания «Деловая среда» и «Россети Ленэнерго».Объем закупок крупне­йшими заказчиками у МСП-поставщиков Сара­товской области за первое полугодие сост­авил почти 16,2 млрд рублей, сообщили в областном министерст­ве экономического ра­звития.«Малый и средний биз­нес для госкорпораций становится полноце­нным партнером, кото­рый предоставляет ка­чественную продукцию и замещает иностран­ных поставщиков, уше­дших с нашего рынка. Крайне важно, что сегмент госзакупок мо­жет стать той самой точкой роста импорто­замещения и развития отечественного прои­зводственного малого и среднего бизнеса», — отметил генераль­ный директор Корпора­ции МСП Александр Ис­аевич.За два квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года произошел значительный приро­ст объемов по догово­рам на закупку проду­кции и услуг частных домашних хозяйств для собственных нужд (более чем в 38,7 ра­за). В топ-5 по этому показателю также вошли закупки рекламн­ых услуг и услуг по исследованию конъюнк­туры рынка (прирост в 3,2 раза), рыбы, продукции рыболовства и рыбоводства и усл­уг в этих сферах (в 3 раза), услуг по ре­культивации и утилиз­ации отходов (2,56 раза).