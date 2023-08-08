Стартовала программа "Школа предпринимательства"

просмотров: 114

Мероприятие проводится в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство”, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Участники узнают о возможностях развития бизнеса и господдержке.В первый день обучения предприниматели провели диагностику бизнеса - составили продуктовую матрицу, разобрали производственный цикл, проанализировали конкурентов.Образовательную программу проходят как начинающие, так и действующие предприниматели в сферах: образование, косметология, туризм, розничная торговля.«В карантин с мужем начали свое дело как самозанятые. Поняла, что услуги красоты востребованы и решила пойти на образовательную программу. По итогу обучения хочу проработать свой проект и воспользоваться мерами государственной поддержки», - рассказала участница Алена Забелина.Как отметили чиновники, обучение продлится до 11 августа. После прохождения участники могут подать заявки на грант для молодых и социальных предпринимателей.