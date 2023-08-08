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Стартовала программа "Школа предпринимательства"
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Стартовала программа "Школа предпринимательства"

Новости

В Саратове в центре "Мой Бизнес" стартовала образовательная программа "Школа предпринимательства". Об этом сегодня сообщили в областном минэке.
Стартовала программа "Школа предпринимательства"


Мероприятие проводится в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство”, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Участники узнают о возможностях развития бизнеса и господдержке.
В первый день обучения предприниматели провели диагностику бизнеса - составили продуктовую матрицу, разобрали производственный цикл, проанализировали конкурентов.
Образовательную программу проходят как начинающие, так и действующие предприниматели в сферах: образование, косметология, туризм, розничная торговля.
«В карантин с мужем начали свое дело как самозанятые. Поняла, что услуги красоты востребованы и решила пойти на образовательную программу. По итогу обучения хочу проработать свой проект и воспользоваться мерами государственной поддержки», - рассказала участница Алена Забелина.
Как отметили чиновники, обучение продлится до 11 августа. После прохождения участники могут подать заявки на грант для молодых и социальных предпринимателей.