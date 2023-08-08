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Минстрой области держит на постоянном контроле сроки отключения горячей воды в многоквартирных домах

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В регионе продолжается проведение мероприятий, направленных на профилактику бесперебойной работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.


Как сообщили в министерстве строительства и ЖКХ области, число отключенных домов постоянно меняется в связи с началом или завершением работ отдельными ресурсоснабжающими организациями. Графики испытаний в межотопительный период 2023 г. тепловых сетей утверждены руководством энергокомпаний и согласованы с муниципалитетами.

На сегодняшний день в результате проведения плановых гидравлических испытаний, ремонтных работ горячее водоснабжение отключено в 309 домах Саратова; 21 доме Балакова; 66 домах Энгельса, 111 домах Балашова и 20 домах Вольска.

По поручению Губернатора области Романа Бусаргина соблюдение сроков проведения профилактических и ремонтных работ, отключения горячей воды находится на постоянном контроле муниципалитетов области и регионального минстроя. Ведется работа по оповещению жителей путем размещения информации на сайтах ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, в средствах массовой информации, в социальных сетях, а также путем размещения объявлений в местах общего пользования жилых домов.

При выявлении нарушений сроков восстановления подачи горячего водоснабжения министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области направляется информация о превышении нормативных сроков отключения ГВС в прокуратуру для принятия соответствующих мер.

Так, после проведения гидравлических испытаний и аварийно-ремонтных работ ПАО «Т Плюс» выявлено нарушение сроков подачи горячего водоснабжения (более 14 дней) в 17 многоквартирных домах:
- 12 МКД в связи с проведением гидравлических испытаний «ТЭГК», в том числе ул. Танкистов, 89,91,93,95;
- 2 МКД в связи с проведением гидравлических испытаний ПАО «Т-Плюс»;
- 3 МКД в связи с повреждением на собственных коммуникациях.