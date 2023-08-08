Бригада врачей области спасла жизнь юному пугачевцу

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Вечером 5 августа в Пугачевскую районную больницу поступил ребенок, которому потребовалась экстренная помощь нейрохирурга. На помощь малышу из Саратовской областной детской клинической больницы машиной санавиации отправился анестезиолог, а из Балаковской городской клинической больницы – нейрохирург и операционная медсестра.

После консилиума было установлено, что ребёнок транспортировке не подлежит, и врачи приняли решение оперировать на базе Пугачёвской районной больницы. В состав оперативной бригады вошли нейрохирург Балаковской ГКБ Валерий Никулин, анестезиолог Саратовской областной ДКБ Дмитрий Мизюк, операционная медсестра Балаковской ГКБ Наталья Белозёрова, операционная медсестра Пугачёвской РБ Галина Кабанова.

В 08.00 утра 6 августа операция была завершена. Сегодня ребенок был доставлен вертолетом санавиации в Саратовскую областную детскую клиническую больницу, где за его выздоровлением теперь будут наблюдать областные медики.

«В некоторых случаях важно безотлагательно провести оперативное вмешательство для спасения жизни пациента. Так случилось и в этот раз. В сложном случае на помощь пришли коллеги не только других специализаций, но и медучреждений. Медицинское сообщество Саратовской области - яркий пример взаимовыручки и профессиональной поддержки, главным результатом которой является качественное оказание медицинской помощи нашим пациентам в соответствии с современными стандартами.

Остаётся добавить, что падение, повлёкшее тяжелую травму, произошло в результате катания «без рук» (ребёнок не держался за руль). Так дети развлекались в большой компании. В связи с чем просим родителей провести с детьми профилактическую беседу о необходимости соблюдать технику безопасности во время катания на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности», - призвал министр здравоохранения Олег Костин.