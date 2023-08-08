В Озинках состоялся I открытый турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти мастера спорта России Рената Муханова

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Присутствующие почтили память земляка минутой молчания.Затем на стадионе р.п. Озинки стартовал I открытый турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти мастера спорта России Рената Муханова и земляков, героически погибших при исполнении воинского долга в специальной военной операции. Спортсмены Республики Казахстан, Воронежской, Оренбургской, Самарской и Саратовской областей приняли участие в соревновании.Председатель молодежного парламента Саратовской областной Думы В. Коровин передал поздравления участникам турнира от имени депутата Ивана Бабошкина и сертификат на 100 000 рублей спортивной школе р.п. Озинки. Также пожелали спорстменам успехов тренер Рената Муханова - заслуженный работник физической культуры РФ Г.В. Миронов и ученики Рената, с благодарностью вспоминающие своего учителя.По итогам турнира 40 победителей награждены грамотами, призами и памятными сувенирами.Участники соревнований выразили надежду на то, что такие турниры будут проводиться в Озинках ежегодно.