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Саратовские бизнесмены презентовали свои успешные проекты на форуме в Балашове

Новости

В Балашове состоялся третий муниципальный предпринимательский форум «PROБизнес». Мероприятие было организовано министерством экономического развития области и региональным Центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Саратовские бизнесмены презентовали свои успешные проекты на форуме в Балашове


Форум собрал представителей 7 муниципальных районов Саратовской области: Аркадакского, Балашовского, Калининского, Лысогорского, Романовского, Самойловского, Турковского. Деловая программа мероприятия включала в себя панельные дискуссии и тренинги. Была организована выставка предпринимательских проектов, на которой бизнесмены презентовали свой успешный опыт организации бизнеса по пошиву детской одежды, развитию молочного животноводства, производству кондитерских, хлебобулочных изделий, сыра, льняного масла и муки и другие.

При знакомстве с руководством швейного предприятия, производящего детскую одежду, министр экономического развития области Андрей Разборов отметил, что в настоящее время в регионе насчитывается достаточное количество швейных мастерских, легкая промышленность региона развивается.

«Агентство стратегических инициатив поднимает вопрос развития и продвижения креативной индустрии. Поэтому представители отрасли могут объединиться и создать отдельную площадку, где можно будет познакомиться с выпускаемой продукцией, обменяться опытом, проводить совместные мероприятия, а также формировать актуальные меры поддержки для этой сферы бизнеса», - подчеркнул Андрей Разборов.

Ключевым мероприятием форума стал брифинг, на котором предпринимателям рассказали о действующих в регионе мерах поддержки. Участники обменялись опытом и успешными практиками ведения бизнеса.

«Одной из самых востребованных мер поддержки является субсидия на возмещение до 90% первого лизингового взноса. В 2021 и 2022 годах ее получили 42 субъекта МСП, которыми осуществлены инвестиции в основной капитал в размере 341,8 млн рублей. В результате сохранено более 1,5 тысяч рабочих мест, создано 126 новых рабочих мест. Учитывая эффективность поддержки, в текущем году Губернатором Романом Бусаргиным из бюджета области выделены дополнительные средства на субсидирование лизинга для предприятий региона. Объем поддержки составит 20 млн рублей», - рассказал министр экономического развития области.

Предприниматели и самозанятые активно участвовали в обсуждении государственных инициатив по поддержке бизнеса.

Андрей Разборов отметил, что комплекс мер поддержки предпринимателей сегодня действительно широк: «Необходимо пользоваться всеми возможностями для развития. Обращайтесь к нам в министерство и в организации инфраструктуры».

До конца года муниципальные форумы состоятся в Ершове и Саратове.