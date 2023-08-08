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Участники «Поезда Героев» посетят в Саратове Парк Победы и встретятся с известными спортсменами

Новости
В программе - экскурсии по музеям города и в массовые катания в ледовом Дворце спорта «Кристалл»
Участники «Поезда Героев» посетят в Саратове Парк Победы и встретятся с известными спортсменами


Вчера на железнодорожный вокзал Саратова прибыл поезд Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!». Его участники - 100 талантливых детей, достигших высоких результатов в области спорта, образования, культуры на всероссийском и международном уровнях, а также кадеты и юнармейцы из регионов Сибирского федерального округа, ДНР и ЛНР.

Гостей встречали заместитель Председателя Правительства области Михаил Орлов, министр молодежной политики и спорта региона Олег Дубовенко, руководитель местного отделения «Движения Первых» Анна Попова.

Михаил Орлов от лица губернатора Саратовской области поприветствовал участников проекта: «Очень рад, что проект «Поезд героев!» расширил свою географию и впервые пассажиры поезда стали гостями нашего города. Путешествие по Саратову начнется в Парке Победы, экскурсоводы расскажут о неоценимой помощи Саратова осажденному Сталинграду и об огромной роли прифронтового города в приближение долгожданной Победы в Великой Отечественной войне. Для участников проекта подготовлена обширная программа, в рамках которой ребята смогут не только познакомиться со знаковыми туристическими достопримечательностями, но и посетят музеи и примут участие в массовых катаниях в ледовом Дворце спорта «Кристалл», встретятся с именитыми спортсменами.

Благодаря этому путешествию у ребят есть уникальная возможность рассказать о себе и о замечательном проекте, получить знания, которые помогут достичь новых успехов. Надеюсь, что путешествие по Саратову не оставит гостей равнодушными, подарит много положительных эмоций и оставит в юных сердцах самые теплые воспоминания».

Напомним, проект «Герои с нашего двора!» был создан в Новосибирске в 2017 году. Его основная идея – популяризация различных видов спорта, культуры, науки, сохранение культурно-исторического наследия и духовно-нравственное воспитание среди детей, подрастающего поколения и населения страны. Всероссийский проект «Герои с нашего двора!» - «Поезд Героев» реализуется при поддержке РЖД.

Поезд следует по маршруту: г. Новосибирск – г. Омск – г. Тюмень – г. Екатеринбург – г. Уфа – г. Самара – г. Саратов – г. Волгоград с 1 по 8 августа 2023 года.