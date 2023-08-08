Для учений по ликвидации условного очага АЧС задействовали более 10 единиц спецтехники

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По легенде учений в районную ветеринарную станцию поступил звонок от пастуха об обнаружении трупа домашней свиньи на пастбище. В рамках мероприятия зоне заражения был введён карантин, установлен контрольно-пропускной пост. По завершению ликвидационных мероприятий трупы животных и биологические отходы утилизированы, проведена завершающая дезинфекция.В ходе учений были задействованы больше 30 человек и более 10 единиц техники, в том числе дезинфекционные, пожарные машины МЧС, патрульные машины ДПС, кареты скорой медицинской помощи, грузовые автомобили, трактор.«Необходимость проведения регулярных учебных тренировок в районах области обусловлена высокой угрозой заноса и распространения африканской чумы свиней, гриппа птиц и других особо опасных заболеваний. Учения позволяют в режиме реального времени отработать механизм взаимодействия ветеринарной службы, органов местного самоуправления, надзорных органов и других заинтересованных ведомств при ликвидации очагов заразных болезней. Также учения демонстрируют готовность сил и средств для решения поставленных задач», - отметил заместитель начальника регионального управления ветеринарии Игорь Козлов.