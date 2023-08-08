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Для учений по ликвидации условного очага АЧС задействовали более 10 единиц спецтехники

Новости
На территории Перелюбского района состоялись межрайонные учения по ликвидации условного очага африканской чумы свиней.
Для учений по ликвидации условного очага АЧС задействовали более 10 единиц спецтехники




По легенде учений в районную ветеринарную станцию поступил звонок от пастуха об обнаружении трупа домашней свиньи на пастбище. В рамках мероприятия зоне заражения был введён карантин, установлен контрольно-пропускной пост. По завершению ликвидационных мероприятий трупы животных и биологические отходы утилизированы, проведена завершающая дезинфекция.

В ходе учений были задействованы больше 30 человек и более 10 единиц техники, в том числе дезинфекционные, пожарные машины МЧС, патрульные машины ДПС, кареты скорой медицинской помощи, грузовые автомобили, трактор.

«Необходимость проведения регулярных учебных тренировок в районах области обусловлена высокой угрозой заноса и распространения африканской чумы свиней, гриппа птиц и других особо опасных заболеваний. Учения позволяют в режиме реального времени отработать механизм взаимодействия ветеринарной службы, органов местного самоуправления, надзорных органов и других заинтересованных ведомств при ликвидации очагов заразных болезней. Также учения демонстрируют готовность сил и средств для решения поставленных задач», - отметил заместитель начальника регионального управления ветеринарии Игорь Козлов.