Саратовским компаниям помогают осваивать зарубежные рынки

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Поддержка оказывается в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и "Малое и среднее предпринимательство", инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.Предприятию оказана помощь в поиске и подборе иностранного покупателя. Также для компании организовано участие в международной бизнес-миссии в Казахстан, реверсных бизнес-миссиях из Азербайджана и Казахстана.Продукция ООО «РусКон-С» была представлена на международных выставках «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге и Республике Узбекистан.Оказанная поддержка позволила компании заключить экспортные контракты с партнерами из Республики Беларусь.Работа с региональными предпринимателями продолжается. В текущем году поддержку Центра получили уже 226 субъектов предпринимательства, им оказано более 500 услуг.