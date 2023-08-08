8 августа 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 08 августа
Опережающее финансирование позволит отремонтировать дорогу, на которую жаловались жители
17:00 | 08 августа
Минстрой области держит на постоянном контроле сроки отключения горячей воды в многоквартирных домах
16:32 | 08 августа
Россия – Африке: потенциал развития континента
16:03 | 08 августа
Бригада врачей области спасла жизнь юному пугачевцу
15:11 | 08 августа
Объем закупок госкомпаний у МСП региона превысил 16 млрд рублей
15:03 | 08 августа
В Озинках состоялся I открытый турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти мастера спорта России Рената Муханова
14:01 | 08 августа
Саратовские бизнесмены презентовали свои успешные проекты на форуме в Балашове
13:02 | 08 августа
Участники «Поезда Героев» посетят в Саратове Парк Победы и встретятся с известными спортсменами
12:03 | 08 августа
Для учений по ликвидации условного очага АЧС задействовали более 10 единиц спецтехники
11:26 | 08 августа
Стартовала программа "Школа предпринимательства"
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовским компаниям помогают осваивать зарубежные рынки

Новости
ООО «РусКон-С» производит и поставляет материалы для полной комплектации инженерных сетей. В целях развития экспортного направления деятельности предприятие активно сотрудничает с региональным Центром поддержки экспорта.

Саратовским компаниям помогают осваивать зарубежные рынки



Поддержка оказывается в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и "Малое и среднее предпринимательство", инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.

Предприятию оказана помощь в поиске и подборе иностранного покупателя. Также для компании организовано участие в международной бизнес-миссии в Казахстан, реверсных бизнес-миссиях из Азербайджана и Казахстана.

Продукция ООО «РусКон-С» была представлена на международных выставках «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге и Республике Узбекистан.

Оказанная поддержка позволила компании заключить экспортные контракты с партнерами из Республики Беларусь.

Работа с региональными предпринимателями продолжается. В текущем году поддержку Центра получили уже 226 субъектов предпринимательства, им оказано более 500 услуг.