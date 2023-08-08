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Правительство Саратовской области поможет победителям форума «iВолга» в реализации проектов

Новости
Губернатор Роман Бусаргин встретился с саратовской делегацией крупнейшего молодежного форума ПФО «iВолга».
Правительство Саратовской области поможет победителям форума «iВолга» в реализации проектов



Ребята поделились впечатлениями от участия в масштабном мероприятии и рассказали о своих планах на будущее. Они отметили, что готовы развивать и продвигать те идеи, которые представили на «iВолге».

«Знаю, вы прошли серьезный путь к победе, доказав, что вы лучшие. Нужно было приложить немало усилий, чтобы в условиях высокой конкуренции выйти в лидеры. Благодаря вашей целеустремленности и работоспособности всё получилось. Молодцы, так держать!

Гордимся вами, ваш успех продвигает саратовскую молодёжь и регион. Очень важно, что на первом месте для вас – забота о людях, о родном регионе. Впереди у вас много работы. Реализовать свой проект не всегда просто», - сказал губернатор и добавил, что правительство Саратовской области окажет помощь в реализации проектов-победителей.

Форум «iВолга» прошёл в Самарской области с 21 по 29 июля. Он собрал свыше 2000 молодых людей из регионов Приволжья и всей России. Мероприятие проводится под патронатом полпреда Президента в ПФО Игоря Комарова. Саратовская команда, состоящая из 100 человек, представила на форуме более 80 проектов.

По итогам конкурса 9 инициатив получили гранты. Всего наши ребята выиграли более 3 млн рублей, превысив прошлогодний результат в два раза. Это наиболее крупная сумма за последние 5 лет участия саратовских делегаций в молодежном форуме «iВолга».

Основные направления грантовых проектов – новые туристические маршруты ПФО, спорт, финансовая грамотность для школьников, образовательные программы для малого бизнеса.