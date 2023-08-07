Завершен прием заявок на конкурс микрогрантов Росмолодежи

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Самыми востребованными номинациями оказались #вдохновляй (816), #создавай_возможности (579), #будь_здоров (579), #помни (407) и новая номинация #делись_опытом (396).Больше всего заявок получено от ребят в возрасте 18-24 лет (2 513) и 25-30 лет (1 094). Молодые люди 31-35 лет подали заявок чуть больше, чем юные участники 14-17 лет (954 и 889 заявок соответственно).Одним из основных направлений деятельности Росмолодежи является грантовая поддержка молодежных инициатив. Конкурс Росмолодёжь.Гранты «Микрогранты» проводится для граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет и образовательных организаций высшего образования (за исключением казенных учреждений) по 18 номинациям. Прием заявок осуществляется через грантовый модуль ФГАИС «Молодежь.России». Конкурс проводится в очном, заочном и онлайн-форматах.Напомним, среди номинаций конкурса предусмотрена номинация «#защищай» по поддержке проектов, направленных на противодействие распространение идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде.