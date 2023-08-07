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11:30 | 07 августа
Завершен прием заявок на конкурс микрогрантов Росмолодежи
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Завершен прием заявок на конкурс микрогрантов Росмолодежи

Новости

В рамках конкурса микрогрантов будут поддержаны проекты до 100 000 рублей. Как сообщили организаторы конкурса, всего поступило 5450 заявок из всех регионов России.
Завершен прием заявок на конкурс микрогрантов Росмолодежи


Самыми востребованными номинациями оказались #вдохновляй (816), #создавай_возможности (579), #будь_здоров (579), #помни (407) и новая номинация #делись_опытом (396).
Больше всего заявок получено от ребят в возрасте 18-24 лет (2 513) и 25-30 лет (1 094). Молодые люди 31-35 лет подали заявок чуть больше, чем юные участники 14-17 лет (954 и 889 заявок соответственно).

Одним из основных направлений деятельности Росмолодежи является грантовая поддержка молодежных инициатив. Конкурс Росмолодёжь.Гранты «Микрогранты» проводится для граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет и образовательных организаций высшего образования (за исключением казенных учреждений) по 18 номинациям. Прием заявок осуществляется через грантовый модуль ФГАИС «Молодежь.России». Конкурс проводится в очном, заочном и онлайн-форматах.

Напомним, среди номинаций конкурса предусмотрена номинация «#защищай» по поддержке проектов, направленных на противодействие распространение идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде.